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18/10/2021 11:07

【聚焦數據】統計局：首三季全國居民人均可支配收入增９﹒７％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局公布，今年前三季度，全國居民人均可支配收入
２６２６５元　（人民幣．下同），比上年同期名義增長１０﹒４％，扣除價格因素，實際增長
９﹒７％；比２０１９年前三季度增長１４﹒８％，兩年平均增長７﹒１％，扣除價格因素，兩
年平均實際增長５﹒１％。
　　分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入３５９４６元，增長９﹒５％，扣除價格因素，實際增
長８﹒７％；農村居民人均可支配收入１３７２６元，增長１１﹒６％，扣除價格因素，實際增
長１１﹒２％。
　　前三季度，全國居民人均可支配收入中位數２２１５７元，增長８﹒０％，中位數是平均數
的８４﹒４％。其中，城鎮居民人均可支配收入中位數３２４１７元，增長８﹒０％，中位數是
平均數的９０﹒２％；農村居民人均可支配收入中位數１１９６２元，增長１２﹒３％，中位數
是平均數的８７﹒１％。

＊首三季全國居民人均消費支出同比增１５﹒１％＊

　　居民消費支出情況方面，前三季度，全國居民人均消費支出１７２７５元，比上年同期名義
增長１５﹒８％，扣除價格因素影響，實際增長１５﹒１％，比２０１９年前三季度增長１１﹒
７％，兩年平均增長５﹒７％，扣除價格因素，兩年平均實際增長３﹒７％。
　　分城鄉看，城鎮居民人均消費支出２１９８１元，增長１４﹒２％，扣除價格因素，實際增
長１３﹒４％；農村居民人均消費支出１１１７９元，增長１８﹒６％，扣除價格因素，實際增
長１８﹒１％。（ｗｌ）

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