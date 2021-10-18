【聚焦數據】統計局：首三季全國居民人均可支配收入增９﹒７％

《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局公布，今年前三季度，全國居民人均可支配收入

２６２６５元 （人民幣．下同），比上年同期名義增長１０﹒４％，扣除價格因素，實際增長

９﹒７％；比２０１９年前三季度增長１４﹒８％，兩年平均增長７﹒１％，扣除價格因素，兩

年平均實際增長５﹒１％。

分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入３５９４６元，增長９﹒５％，扣除價格因素，實際增

長８﹒７％；農村居民人均可支配收入１３７２６元，增長１１﹒６％，扣除價格因素，實際增

長１１﹒２％。

前三季度，全國居民人均可支配收入中位數２２１５７元，增長８﹒０％，中位數是平均數

的８４﹒４％。其中，城鎮居民人均可支配收入中位數３２４１７元，增長８﹒０％，中位數是

平均數的９０﹒２％；農村居民人均可支配收入中位數１１９６２元，增長１２﹒３％，中位數

是平均數的８７﹒１％。



＊首三季全國居民人均消費支出同比增１５﹒１％＊



居民消費支出情況方面，前三季度，全國居民人均消費支出１７２７５元，比上年同期名義

增長１５﹒８％，扣除價格因素影響，實際增長１５﹒１％，比２０１９年前三季度增長１１﹒

７％，兩年平均增長５﹒７％，扣除價格因素，兩年平均實際增長３﹒７％。

分城鄉看，城鎮居民人均消費支出２１９８１元，增長１４﹒２％，扣除價格因素，實際增

長１３﹒４％；農村居民人均消費支出１１１７９元，增長１８﹒６％，扣除價格因素，實際增

長１８﹒１％。（ｗｌ）

