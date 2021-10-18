  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/10/2021 11:37

【數據解讀】分析料三季度數據已見底，後期ＧＤＰ增速返６％附近

　　《經濟通通訊社１８日專訊》內地今年三季度國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長４﹒９％，
遜於市場預期，是去年三季度以來的最低季度ＧＤＰ同比增速，當時亦為４﹒９％。９月規模以
上工業增加值同比增長３﹒１％，低於預期且創去年３月以來最低水平。１－９月，房地產開發
投資同比增８﹒８％，增速創年內新低。不過，９月社會消費品零售總額同比增４﹒４％，高於
預期。
　　江海證券首席經濟學家屈慶指出，生產主要受到限產限電影響，９月工業環比接近零，這在
歷史上是非常低的。整體來看數據不理想，由７、８月份南京疫情滯後影響、９月份的限產限電
、房地產市場的調控等等因素疊加導致。但是伴隨著後續不會一刀切的限產限電，包括房地產市
場政策適度緩和，以及本身出口的韌性，包括消費的逐漸改善。
　　同時，從三季度居民收入來說，還是比較穩定的，對應居民消費能力增強。因此從這個邏輯
來說，三季度的數據應該是已經見底了。
　　方正中期期貨金融衍生品研究員彭博亦認為，煤炭缺口問題正在得到解決，後期對於經濟的
擾動料將降低，工業生產有望恢復正常，預計後期ＧＤＰ增速有望回到６％附近，全年經濟增速
有望維持高增長。（ｗｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話18/10/2021
紫金績優大行紛唱好　股價飆近半成
財經熱話18/10/2021
【虛幣世界】比特幣漲至六萬一關口，市場期待ETF放行
開市Good Morning18/10/2021
溫傑：恒指50天線有阻力　紫金未到買入時機
財經熱話18/10/2021
《陶觀天下》通脹升溫易擴散　黃金過氣難作為
財經熱話15/10/2021
10月汽車銷量料改善　車股踩油齊飆
中國故事15/10/2021
《神州經脈》MLF等額續做降準預期降　股匯齊揚即期創四個月高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金