【數據解讀】分析料三季度數據已見底，後期ＧＤＰ增速返６％附近

《經濟通通訊社１８日專訊》內地今年三季度國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長４﹒９％，

遜於市場預期，是去年三季度以來的最低季度ＧＤＰ同比增速，當時亦為４﹒９％。９月規模以

上工業增加值同比增長３﹒１％，低於預期且創去年３月以來最低水平。１－９月，房地產開發

投資同比增８﹒８％，增速創年內新低。不過，９月社會消費品零售總額同比增４﹒４％，高於

預期。

江海證券首席經濟學家屈慶指出，生產主要受到限產限電影響，９月工業環比接近零，這在

歷史上是非常低的。整體來看數據不理想，由７、８月份南京疫情滯後影響、９月份的限產限電

、房地產市場的調控等等因素疊加導致。但是伴隨著後續不會一刀切的限產限電，包括房地產市

場政策適度緩和，以及本身出口的韌性，包括消費的逐漸改善。

同時，從三季度居民收入來說，還是比較穩定的，對應居民消費能力增強。因此從這個邏輯

來說，三季度的數據應該是已經見底了。

方正中期期貨金融衍生品研究員彭博亦認為，煤炭缺口問題正在得到解決，後期對於經濟的

擾動料將降低，工業生產有望恢復正常，預計後期ＧＤＰ增速有望回到６％附近，全年經濟增速

有望維持高增長。（ｗｌ）

