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18/10/2021 13:40

【數據解讀】中海晟融：當前經濟問題在於供需錯配，非政策不放鬆

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中海晟融首席經濟學家張一指出，三方面因素導致三季度經濟
數據增速低於市場預期，一是零星疫情持續散發和北方地區部分地區的洪水災害影響生產和消費
；二是能耗雙控和上游產品的持續漲價壓制了中下游的生產能力和生產意願，這也是工業生產大
幅下降的重要因素；三是地產領域的調控也對地產投資帶來一定的影響。
　　張一不認為所謂財政貨幣不放鬆是當前經濟主要問題，當前的經濟問題在於供需錯配。具體
體現為新興產業發展和相關原材料供給不足導致的錯配；新能源快速發展和舊能源資本開支不足
從而導致電力調節能力不足之間的矛盾；出口訂單爆發式轉移和運力匹配不足的矛盾；消費需求
意願上升和消費場景受限之間的矛盾。這些矛盾在三季度累積爆發，導致數據低於預期。
　　盡管經濟增速低於預期，該機構認為政策邊際收緊的概率不大，這主要考慮到今年增長目標
完成的難度不大，政策的定力和推進結構調整的決心要遠超市場的預期。因此，期待財政和貨幣
政策在四季度出現大幅放鬆的可能性不大。未來要關注跨周期調節政策在２０２２年發力可能產
生的結果。（ｗｌ）

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