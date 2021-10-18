【大國博弈】肖亞慶：歡迎美國企業擴大在華投資，共推低碳轉型

《經濟通通訊社１８日專訊》中國工業和信息化部部長肖亞慶１８日以視頻方式，會見美中
貿易全國委員會董事會主席蘭博文率領的代表團。雙方就中美產業發展合作等問題深入交換意見
。
肖亞慶表示，中美兩國企業在全球產業鏈中相互依存，中方歡迎美國企業擴大在華投資，深
化互利合作。希望美國企業在新能源汽車、生物醫藥、新一代信息通信等領域繼續加強與中國產
業界合作，共同推動工業綠色低碳轉型，實現共贏發展。（ｄｗ）
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