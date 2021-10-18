【ＦＯＣＵＳ】三季度ＧＤＰ「破５」，深圳樓價窺轉型決心

【ＦＯＣＵＳ】一季度１８﹒３％、二季度７﹒９％，三季度？破５！國家統計局周一

（１８日）揭盅中國季度ＧＤＰ重磅數據，按年增速４﹒９％略低市場預期的５﹒２％，顯示變

種疫情此起彼落、監管重拳接二連三、能耗雙控限電限產等多重逆風夾擊之下，原本穩中向好的

經濟運行呈現不穩固之勢，四季度增速或「見３」。

其中，有「金九」之稱的９月商品房銷售額，按年縮水近１６％，與人口普查數據預示的房

價漲勢恐即將見頂一致。而最高層罕見點題「積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作

」，大概率成為下一個「吃螃蟹者」的深圳的二手房價走勢猶值關注。



＊房地產投資增速錄連續７個月放緩＊



經歷強勁復甦的中國經濟，季度增速時隔一年再次「破５」，加上ＰＰＩ高處未算高，滯脹

陰影揮之難去。細看９月數據，限電限產、原材料成本高企，拖累工業增加值增速挫至３﹒１％

（預期：４﹒５％）的一年半低位，火力發電量因缺煤按月急減近１３％，水泥、鋼材、平板玻

璃、有色金屬等高能耗產品產量全線按月縮水。

增速連續５個月下行的社會消費品零售，９月終見回升錄按年增４﹒４％（預期：３﹒３％

），或因中秋小長假發功，但絕對金額僅按月微增０﹒３％。而三季度全國居民人均可支配收入

、人均消費支出更雙雙低過一季度時水平，顯示消費前景難言樂觀。

至於拉動經濟增長的重要支撐房地產，首９月投資增速錄連續第７個月放緩至８﹒８％的年

內最低，且住宅新開工面積連續第二個月按年負增長；９月商品房銷售額雖較７月、８月回升，

但跟去年同期相比縮水近１６％，「金九」成色嚴重不足。



＊最高層罕有提及房地產稅「試點」＊



開發商拿地、開工頗有「躺平」之勢，疊加第七次全國人口普查數據印證老齡化加劇，預示

房價漲勢將很快達到峰值。就在市場因央媽金融司「保持房地產信貸平穩有序投放」喊話，憧憬

地產調控將有所鬆動之際，中共黨刊《求是》雜誌刊登最高層講話，罕見點題「積極穩妥推進房

地產稅立法和改革，做好試點工作」。

中國房地產稅立法的聲音多年不絕於耳，但至今只是樓梯響。今次最高層直接出聲，特別提

及「試點」二字，或意味除現時上海、重慶以外，將有更多房價炒作的熱門城市直接以試點形式

動真格，有專家就點名深圳、海南、浙江等。

以國家統計局口徑計算的深圳二手房價指數，目前已連跌４個月，成交量更連跌６個月，９

月成交跌穿２０００套錄１７６５套，國慶黃金周更僅成交４套。鑒於最高層推動「共同富裕」

開弓已無回頭箭，坊間預期房地產稅擴至主要城市將在未來一年內快速實施，而大概率成為下一

個「吃螃蟹者」的深圳，二手房價走勢或是測試北京今次徹底擺脫「地產驅動」經濟模式決心的

最佳觀察指標之一。

