【債務風險】紫光集團：七家投資人擬參與重整，債務規模基本鎖定

《經濟通通訊社１８日專訊》債權人徽商銀行（０３６９８）７月初向法院申請對紫光集團

進行破產重整後，紫光方面多個月來積極尋找投資人。集團今日於官方微信號表示，目前集團及

下屬實體企業經營整體呈現穩中向好的態勢；引入有實力的戰略投資人，是未來紫光集團司法重

整能否成功的關鍵，目前共計七家意向投資人報名參與。

值得關注的是，紫光集團等七家企業實質合併重整案第一次債權人會議今日通過網絡會議形

式召開。紫光表示，通過管理人披露的債權申報及審查情況顯示，紫光集團等七家重整企業所負

擔的債務與前期市場判斷基本一致，此次需要化解的債務規模已基本鎖定。一債會的成功召開，

表明紫光集團司法重整即將進入最後關鍵階段，盡快確定戰略投資人將為紫光集團實現涅盤重生

奠定基礎。

該集團２０１７年發行的１３億元規模私募債券「１７紫光ＰＰＮ００５」於去年１１月

１６日首爆違約，隨後公司發行的多期境內債券和境外美元債出現系列違約；評級公司也連續調

降紫光集團主體和債項信用等級。

此前，另一家陷入債務危機的知名校企北大方正集團，也通過引入戰投，完成司法重整而獲

得新生。北大方正集團重整中，普通債權人可獲得約三分之一債務面值的現金清償。（ｗｌ）

