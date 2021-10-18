【重拳監管】外電：中國考慮讓騰訊和字節跳動向搜索引擎開放內容

《經濟通通訊社１８日專訊》據《彭博》引述知情人士稱，國家工信部正在討論讓騰訊

（００７００）微信里的海量文章向百度（０９８８８）之類的搜索引擎開放，此舉可能會進一

步消除線上障礙並撼動互聯網廣告領域。其中一位知情人士指，工信部還考慮讓字節跳動旗下Ａ

ｐｐ抖音內的短視頻展示在搜索結果中。

據悉，監管機構正在向各公司收集反饋意見，目前尚不清楚會否推進。（ｗｌ）

