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18/10/2021 09:34

【新冠肺炎】譚耀宗：港版健康碼加設追蹤功能是重點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》全國人大常委譚耀宗在一個電台節目表示，他不獲批准前往北
京出席人大常委會例行會議，是由於本港日前出現一宗源頭不明確診個案，可能令內地防控部門
覺得有風險。

＊譚耀宗：健康碼配合行程卡才可令內地放心通關＊

　　譚耀宗今早在香港電台節台上表示，今次安排反映內地嚴防疫情，又指內地任何省市若有確
診個案，患者居住的小區就要封閉管理，區內的人大常委亦不准去北京開會。他說，內地最緊張
是一旦出現確診，便要追蹤密切接觸者的行蹤，相信本港除了要有「健康碼」，亦要有「行程卡
」系統，才能令內地放心與香港實行免檢疫通關。
　　被問到如果設立港版健康碼，加設追蹤功能是否重要，譚耀宗指，他覺得設追蹤功能是重點
，相信內地會擔心如果有人進入內地後引起傳播，以及當有疫情發生時，可以找到可能受影響的
人士出來。他說，如果特區政府有更方便的方法，他希望可以說服到內地相關官員，對本港疫情
放心。

＊田北辰：中央因疫情拒譚耀宗赴京屬表態＊

　　全國人大代表兼立法會議員田北辰在同一台節目上表示，據他個人估計，中央今次的決定屬
於表態，認為香港方面「講極都唔聽」，包括本港出現有輸入確診個案、檢疫酒店會出現走漏個
案，及有獲豁免檢疫的領事館人員確診等，他認為本港可以考慮把可獲豁免檢疫人士的名單縮窄

　　談到本港與內地商討免隔離通關安排，田北辰認為，香港可以考慮要求進入內地的人士，裝
設實名制、並附有追蹤功能的健康碼，可以讓內地人員追蹤到過去１４日去過的地方。（ｃｌ）

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