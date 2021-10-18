【香港政情】胡健民獲委任為政制及內地事務局副局長

《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官辦公室今日宣布，行政長官林鄭月娥在聘任委員會的

建議下，委任胡健民為政制及內地事務局副局長。他將於本周三（２０日）履新。

胡健民現年５４歲，是民建聯盟成員。他曾於２０１６至２０１９年期間擔任大埔區議員，

多年來投身社區及青年服務，曾參與不同政府諮詢及法定委員會，包括公民教育委員會、家庭議

會及基本法推廣督導委員會的工作，以及任職輔助警察。（ｈｙ）

