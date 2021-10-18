【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒７億人幣，買比亞迪沽騰訊

《經濟通通訊社１８日專訊》恒指周五（１５日）高開２２４點，報２５１８７點。最高升

３６８點報２５３３０點，最低跌３３點報２４９２９點。恒指收報２５３３０點，升３６８點

或１﹒４８％。

按額度計算，北水全日淨流入１９﹒７億元人民幣，減少３４﹒４％。淨買入最多的依次是

比亞迪股份（０１２１１）、美團（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）；淨賣出最多的依

次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、思摩爾國際（０６９６９）。

主板成交１７９６﹒１１億元增加３１﹒１％。其中港股通成交４０５﹒７億元，佔總成交

２２﹒６％。

比亞迪股份升７﹒５６％報２７３元，北水淨買入３﹒７億元。美團升４﹒３９％報２８０

﹒８元，北水淨買入２﹒９億元。吉利汽車升７﹒９６％報２４﹒４元，北水淨買入２﹒２億元

。

騰訊控股升２﹒５７％報４９５﹒６元，北水淨賣出５億元。小米集團升０﹒７１％報２１

﹒２５元，北水淨賣出２﹒４億元。思摩爾國際升９﹒７６％報３７﹒１元，北水淨賣出２﹒２

億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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比亞迪股份 （０１２１１） ３﹒７０

美團 （０３６９０） ２﹒９０

吉利汽車 （００１７５） ２﹒１６

舜宇光學科技 （０２３８２） １﹒５８

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －５﹒０１

小米集團 （０１８１０） －２﹒４５

思摩爾國際 （０６９６９） －２﹒２１

安踏體育（二百） （０２０２０） －１﹒９８

藥明生物 （０２２６９） －１﹒７７

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