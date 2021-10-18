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即市新聞

18/10/2021 19:24

《日入而息》外匯基金上季蝕１３２億，理財通試點銀行名單揭盅

　　　　　　　　　　　《今天重點》
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　　金管局公布，外匯基金繼第二季賺５１４億元後，第三
　　季投資虧損１３２億元，　　　　　　　　　　　　　
　　是自去年第一季以來，首次錄得季度虧損　　　　　　
　　中國第三季國內生產總值（ＧＤＰ）增４﹒９％，破５
　　並低於市場預期增５﹒２％　　　　　　　　　　　　
　　金管局公布１９家可開展跨境理財通業務的香港銀行名
　　單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新華社：中共十九屆六中全會１１月８日至１１日召開
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指高收７８點報２５４０９，科指升５點報６３２４
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬指收跌０﹒１％，第三季數據走弱外資淨流出８０億
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元兌日圓１１５關口前或有獲利回吐　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１５９２╱９４，日圓最新報１１４﹒３０╱３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中集安瑞科（０３８９９）第三季收益升４１％，首九個月升４６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　完美醫療（０１８３０）獲控股股東增持約１６７８萬
　　股，涉逾１億元　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　惠理集團（００８０６）委任黃慧敏為總裁，即日起生
　　效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　石四藥（０２００５）擬分拆江蘇博生於內地獨立掛牌
　　或上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　嘉華國際（００１７３）落實８０億元循環貸款及定期
　　貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　小米（０１８１０）牽頭組建「智能圖像處理北京市工
　　程研究中心」；雷軍退出上海小米金融信息服務公司董
　　事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　康方（０９９２６）公布抗體凱得寧治療鼻咽癌及卵巢
　　癌臨床研究成果　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　匯豐表示理財通為港提供長遠發展機遇，且能提升內地
　　資產質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　渣打香港推出「綠色按揭」服務涵蓋公私營住宅，推動
　　可持續發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　港鐵（０００６６）屯馬線洪水橋站展開規劃及設計工
　　作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　李嘉誠、李澤鉅再增持長實（０１１１３）共５２﹒７
　　５萬股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中電（００００２）本港首三季售電量增４﹒１％，第
　　三期中期息０﹒６３元　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　廈門港務（０３３７８）擬發１５億元人民幣五年期定
　　息債券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國建築國際（０３３１１）首９個月營業額按年升２
　　５％至５２８﹒４億元　　　　　　　　　　　　　　
　　中國電力（０２３８０）旗下公司新能源裝機容量和開
　　工指標均列廣西自治區首位　　　　　　　　　　　　
　　中國太平（００９６６）首９個月原保險保費收入按年
　　升２﹒６８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新華保險（０１３３６）首９月累計原保險保費收入按
　　年升１﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　國聯證券（０１４５６）斥８５００萬元人民幣組合夥
　　，投資老字號企業　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　吉利控股經營範圍新增集成電路芯片製造等　　　　　
　　和諧汽車（０３８３６）委任林景鈞為聯席首席財務官
　　京東（０９６１８）啟動雙１１活動，正式推出「小時
　　購」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　華油能源（０１２５１）烏干達公司批出油服物資保稅
　　物流園建設工程　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中教（００８３９）業務受國家推動現代職業教育政策
　　鼓勵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國匯融（０１２９０）委任邱蔚為行政總裁　　　　
　　京東物流（０２６１８）投入１０億元人民幣，加碼綠
　　色低碳一體化供應鏈生態建設　　　　　　　　　　　
　　安踏體育（０２０２０）第三季安踏品牌零售額按年錄
　　１０－２０％低段正增長　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　統計局表示ＰＰＩ還會高位運行，中長期有望回回穩；
　　前三季消費支出對經濟增長貢獻率６４﹒８％；農業形
　　勢較好，生豬存欄出欄基本恢復正常；首三季全國居民
　　人均可支配收入增９﹒７％；９月原油生產同比增３﹒
　　２％，進口降幅急擴　　　　　　　　　　　　　　　
　　分析料三季度數據已見底，後期ＧＤＰ增速返６％附近
　　第三季ＧＤＰ破５，統計局表示強化宏觀政策跨周期調
　　節　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　第三季ＧＤＰ增４﹒９％低預期，首三季增９﹒８％　
　　地產投資增速創年內低，統計局表示對經濟增速影響有
　　限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　人大常委會明日將初次審議「反電信網絡詐騙法草案」
　　新華社表示中共十九屆六中全會１１月８日至１１日召
　　開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　華夏、易方達等四公司獲發首批ＭＳＣＩ中國Ａ５０互
　　聯互通ＥＴＦ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國計劃十四五期間鄉村風電裝機５０００萬千瓦　　
　　紫光集團表示七家投資人擬參與重整，債務規模基本鎖
　　定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　內地第二批３隻公募ＲＥＩＴｓ新產品獲受理　　　　
　　１﹒２萬億專項債未發，官媒吹風料難以完成全年額度
　　內地９月工業增加值增３﹒１％大遜預期，創一年半低
　　內地９月社會消費品零售總額增４﹒４％，優預期　　
　　首９月全國固定資產投資增７﹒３％，低預期　　　　
　　內地首９月房地產投資增８﹒８％，創年內最低水平　
　　首９月全國商品房銷售額增１６﹒６％　　　　　　　
　　全國９月城鎮調查失業率４﹒９％，按月下降　　　　
　　教育部表示基礎教育改革實驗區「縮短學制」等說法不
　　實；教育部設上海、深圳等１２地基礎教育綜合改革實
　　驗區　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　人行１００億逆回購利率持平，淨回籠１００億　　　
　　客戶因不滿上海銀行服務態度，怒提五百萬現金　　　
　　中指院解讀人行評論：房地產信貸政策將觸底轉向　　
　　深圳嚴控樓市見效，昔日熱門學區房降價數百萬　　　
　　人民日報表示租房行為全流程管理亟須完善　　　　　
　　凱度表示騰訊趕超阿里成為今年最具價值的中國品牌　
　　深圳和新加坡再簽４個合作項目，涉５Ｇ、物聯網等領
　　域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　珠江流域旱情嚴峻，水利部稱保障城鄉供水任務艱巨　
　　賈康料將試點徵房產稅，建議浙江深圳海南先行先試　
　　國務院表示允許北京市向外資開放國內互聯網虛擬專用
　　網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒５％，鴻海發布三款電動汽車　　　　　
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　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　潘曉穎母親邀請陳同佳周三到政總即場致電台方投案　
　　林鄭稱政府將首次動用公權力，收回２０００公頃漁塘
　　濕地；林鄭澄清擬運用公權力收數百公頃漁塘保育　　
　　政制局表示已吸收選委會選舉經驗，特首選舉將人手點
　　票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　許正宇稱ＳＰＡＣ上市「質量行先」，將增加監管可持
　　續性；繼續檢視上市制度，支持港交所落實「ＳＰＡＣ
　　」機制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　陳浩濂稱未來將就基金和股本方面進行法律改革　　　
　　本港８月商品出口貨量按年升１９％，進口升２１％　
　　ＭＳＣＩ主席表示Ａ５０互聯互通指數期貨豎立新里程
　　碑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　消委會接獲逾３００宗與消費券有關的投訴　　　　　
　　金管局表示第三季外匯基金投資虧損１３２億元；準備
　　工作已到尾聲，冀快將公布試點銀行名單；發生未能遇
　　見情況，轉數快一度停運半天；香港金融體系非常穩健
　　，但市場或現大幅波動　　　　　　　　　　　　　　
　　十大屋苑周末二手交投回升，施政報告後樓市更趨明朗
　　深股通額度全日用近２億元；滬股通額度全日流走４６
　　億，外資流出８０億創２個月高　　　　　　　　　　
　　據報眾安投資華融債券損手　　　　　　　　　　　　
　　互聯網券商「Ｌｏｎｇｂｒｉｄｇｅ長橋」香港正式開
　　業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　富通宣布推?ＡＩ　Ｄｒｉｌｌ，以人工智能培育新一
　　代保險精英　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　調查指香港打工仔今年平均加薪１％，扣除通脹１０年
　　來首現負數　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　胡健民獲委任為政制及內地事務局副局長　　　　　　
　　鄭若驊稱本港擁健全法律體制，屬私人財富管理首選地
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　外媒表示中國８月曾測試發射一枚高超音速導彈　　　
　　肖亞慶歡迎美國企業擴大在華投資，共推低碳轉型　　
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　　　　　　　　　　　《解決電荒》　
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　　９月原煤生產略降進口增７６％，發電增速環比加快　
　　９月進口煤炭大增逾七成，統計局表示供應偏緊逐步改
　　善；統計局表示能源供應偏緊是階段性，對經濟影響可
　　控　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　數據顯示１０月煤炭進口急增，業內料短缺問題將緩解
　　測算表示內地９月日均粗鋼產量環比降９％至近三年低
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　　　　　　　　　　　《重拳監管》　
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　　官媒稱個人信息保護法將給跨境券商帶來重大合規挑戰
　　騰訊（００７００）將於近期成立個人信息保護外部監
　　督委員會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　外電表示中國考慮讓騰訊和字節跳動向搜索引擎開放內
　　容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　工信部約談２０２０年度存違規問題的７家新能源車企
　　推送金融廣告宣揚過度消費，快手、抖音被罰２０萬元
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　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增５宗輸入確診，卡塔爾航空禁飛香港兩周　
　　昆士蘭承諾聖誕節解封，奧克蘭延長封城兩周　　　
　　上海旅行團到西安旅遊，７人陽性　　　　　　　　
　　澳門重點區域檢測逾８萬人採樣，沒發現陽性個案　
　　譚耀宗稱港版健康碼加設追蹤功能是重點　　　　　
　　再多四間公立醫院增設新冠疫苗接種站　　　　　　
　　衛健委向內蒙、甘肅、陝西、寧夏派組指導疫情處置
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