《日入而息》外匯基金上季蝕１３２億，理財通試點銀行名單揭盅

《今天重點》

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金管局公布，外匯基金繼第二季賺５１４億元後，第三

季投資虧損１３２億元，

是自去年第一季以來，首次錄得季度虧損

中國第三季國內生產總值（ＧＤＰ）增４﹒９％，破５

並低於市場預期增５﹒２％

金管局公布１９家可開展跨境理財通業務的香港銀行名

單

新華社：中共十九屆六中全會１１月８日至１１日召開

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《即日市況》

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恒指高收７８點報２５４０９，科指升５點報６３２４

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒１％，第三季數據走弱外資淨流出８０億

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《美元匯價》

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美元兌日圓１１５關口前或有獲利回吐

歐元最新報１﹒１５９２╱９４，日圓最新報１１４﹒３０╱３２

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《公司業績》

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中集安瑞科（０３８９９）第三季收益升４１％，首九個月升４６％

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《公司資訊》

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完美醫療（０１８３０）獲控股股東增持約１６７８萬

股，涉逾１億元

惠理集團（００８０６）委任黃慧敏為總裁，即日起生

效

石四藥（０２００５）擬分拆江蘇博生於內地獨立掛牌

或上市

嘉華國際（００１７３）落實８０億元循環貸款及定期

貸款

小米（０１８１０）牽頭組建「智能圖像處理北京市工

程研究中心」；雷軍退出上海小米金融信息服務公司董

事

康方（０９９２６）公布抗體凱得寧治療鼻咽癌及卵巢

癌臨床研究成果

匯豐表示理財通為港提供長遠發展機遇，且能提升內地

資產質量

渣打香港推出「綠色按揭」服務涵蓋公私營住宅，推動

可持續發展

港鐵（０００６６）屯馬線洪水橋站展開規劃及設計工

作

李嘉誠、李澤鉅再增持長實（０１１１３）共５２﹒７

５萬股

中電（００００２）本港首三季售電量增４﹒１％，第

三期中期息０﹒６３元

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《國企紅籌》

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廈門港務（０３３７８）擬發１５億元人民幣五年期定

息債券

中國建築國際（０３３１１）首９個月營業額按年升２

５％至５２８﹒４億元

中國電力（０２３８０）旗下公司新能源裝機容量和開

工指標均列廣西自治區首位

中國太平（００９６６）首９個月原保險保費收入按年

升２﹒６８％

新華保險（０１３３６）首９月累計原保險保費收入按

年升１﹒６％

國聯證券（０１４５６）斥８５００萬元人民幣組合夥

，投資老字號企業

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《神州民企》

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吉利控股經營範圍新增集成電路芯片製造等

和諧汽車（０３８３６）委任林景鈞為聯席首席財務官

京東（０９６１８）啟動雙１１活動，正式推出「小時

購」

華油能源（０１２５１）烏干達公司批出油服物資保稅

物流園建設工程

中教（００８３９）業務受國家推動現代職業教育政策

鼓勵

中國匯融（０１２９０）委任邱蔚為行政總裁

京東物流（０２６１８）投入１０億元人民幣，加碼綠

色低碳一體化供應鏈生態建設

安踏體育（０２０２０）第三季安踏品牌零售額按年錄

１０－２０％低段正增長

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《中國要聞》

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統計局表示ＰＰＩ還會高位運行，中長期有望回回穩；

前三季消費支出對經濟增長貢獻率６４﹒８％；農業形

勢較好，生豬存欄出欄基本恢復正常；首三季全國居民

人均可支配收入增９﹒７％；９月原油生產同比增３﹒

２％，進口降幅急擴

分析料三季度數據已見底，後期ＧＤＰ增速返６％附近

第三季ＧＤＰ破５，統計局表示強化宏觀政策跨周期調

節

第三季ＧＤＰ增４﹒９％低預期，首三季增９﹒８％

地產投資增速創年內低，統計局表示對經濟增速影響有

限

人大常委會明日將初次審議「反電信網絡詐騙法草案」

新華社表示中共十九屆六中全會１１月８日至１１日召

開

華夏、易方達等四公司獲發首批ＭＳＣＩ中國Ａ５０互

聯互通ＥＴＦ

中國計劃十四五期間鄉村風電裝機５０００萬千瓦

紫光集團表示七家投資人擬參與重整，債務規模基本鎖

定

內地第二批３隻公募ＲＥＩＴｓ新產品獲受理

１﹒２萬億專項債未發，官媒吹風料難以完成全年額度

內地９月工業增加值增３﹒１％大遜預期，創一年半低

內地９月社會消費品零售總額增４﹒４％，優預期

首９月全國固定資產投資增７﹒３％，低預期

內地首９月房地產投資增８﹒８％，創年內最低水平

首９月全國商品房銷售額增１６﹒６％

全國９月城鎮調查失業率４﹒９％，按月下降

教育部表示基礎教育改革實驗區「縮短學制」等說法不

實；教育部設上海、深圳等１２地基礎教育綜合改革實

驗區

人行１００億逆回購利率持平，淨回籠１００億

客戶因不滿上海銀行服務態度，怒提五百萬現金

中指院解讀人行評論：房地產信貸政策將觸底轉向

深圳嚴控樓市見效，昔日熱門學區房降價數百萬

人民日報表示租房行為全流程管理亟須完善

凱度表示騰訊趕超阿里成為今年最具價值的中國品牌

深圳和新加坡再簽４個合作項目，涉５Ｇ、物聯網等領

域

珠江流域旱情嚴峻，水利部稱保障城鄉供水任務艱巨

賈康料將試點徵房產稅，建議浙江深圳海南先行先試

國務院表示允許北京市向外資開放國內互聯網虛擬專用

網

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒５％，鴻海發布三款電動汽車

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《其他消息》

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潘曉穎母親邀請陳同佳周三到政總即場致電台方投案

林鄭稱政府將首次動用公權力，收回２０００公頃漁塘

濕地；林鄭澄清擬運用公權力收數百公頃漁塘保育

政制局表示已吸收選委會選舉經驗，特首選舉將人手點

票

許正宇稱ＳＰＡＣ上市「質量行先」，將增加監管可持

續性；繼續檢視上市制度，支持港交所落實「ＳＰＡＣ

」機制

陳浩濂稱未來將就基金和股本方面進行法律改革

本港８月商品出口貨量按年升１９％，進口升２１％

ＭＳＣＩ主席表示Ａ５０互聯互通指數期貨豎立新里程

碑

消委會接獲逾３００宗與消費券有關的投訴

金管局表示第三季外匯基金投資虧損１３２億元；準備

工作已到尾聲，冀快將公布試點銀行名單；發生未能遇

見情況，轉數快一度停運半天；香港金融體系非常穩健

，但市場或現大幅波動

十大屋苑周末二手交投回升，施政報告後樓市更趨明朗

深股通額度全日用近２億元；滬股通額度全日流走４６

億，外資流出８０億創２個月高

據報眾安投資華融債券損手

互聯網券商「Ｌｏｎｇｂｒｉｄｇｅ長橋」香港正式開

業

富通宣布推?ＡＩ Ｄｒｉｌｌ，以人工智能培育新一

代保險精英

調查指香港打工仔今年平均加薪１％，扣除通脹１０年

來首現負數

胡健民獲委任為政制及內地事務局副局長

鄭若驊稱本港擁健全法律體制，屬私人財富管理首選地

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《大國博弈》

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外媒表示中國８月曾測試發射一枚高超音速導彈

肖亞慶歡迎美國企業擴大在華投資，共推低碳轉型

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《解決電荒》

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９月原煤生產略降進口增７６％，發電增速環比加快

９月進口煤炭大增逾七成，統計局表示供應偏緊逐步改

善；統計局表示能源供應偏緊是階段性，對經濟影響可

控

數據顯示１０月煤炭進口急增，業內料短缺問題將緩解

測算表示內地９月日均粗鋼產量環比降９％至近三年低

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《重拳監管》

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官媒稱個人信息保護法將給跨境券商帶來重大合規挑戰

騰訊（００７００）將於近期成立個人信息保護外部監

督委員會

外電表示中國考慮讓騰訊和字節跳動向搜索引擎開放內

容

工信部約談２０２０年度存違規問題的７家新能源車企

推送金融廣告宣揚過度消費，快手、抖音被罰２０萬元

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《新冠肺炎》

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本港新增５宗輸入確診，卡塔爾航空禁飛香港兩周

昆士蘭承諾聖誕節解封，奧克蘭延長封城兩周

上海旅行團到西安旅遊，７人陽性

澳門重點區域檢測逾８萬人採樣，沒發現陽性個案

譚耀宗稱港版健康碼加設追蹤功能是重點

再多四間公立醫院增設新冠疫苗接種站

衛健委向內蒙、甘肅、陝西、寧夏派組指導疫情處置

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