《日出而作》美銀警告滯脹及衰退將來臨，美股三大指數升跌不一

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
（點） （點） （％）
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紐約道瓊斯 ３５２５８﹒６１ 跌 ３６﹒１５ ０﹒１０
標普５００ ４４８６﹒４６ 升 １５﹒０９ ０﹒３４
納斯達克 １５０２１﹒８１ 升 １２４﹒４７ ０﹒８４
倫敦富時１００ ７２０３﹒８３ 跌 ３０﹒２０ ０﹒４２
法蘭克福ＤＡＸ １５４７４﹒４７ 跌 １１２﹒８９ ０﹒７２
巴黎ＣＡＣ ４０ ６６７３﹒１０ 跌 ５４﹒４２ ０﹒８１
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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１４﹒３３，歐元兌美元１﹒１６１４
《公司業績》
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澳門勵駿（０１６８０）出售一架飛機，料稅前收益１０００萬元
ＩＢＩ（０１５４７）１１８４萬元售滙控股份，料收益１２９萬元
合豐集團（０２３２０）附屬森葉停產，去年收益佔整體４９％
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《公司資訊》
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和譽（０２２５６）聯合用藥方案治療肝癌獲國家藥監局臨床試驗批件
中國生態旅遊（０１３７１）收購江西上饒三清山旅遊項目，今復牌
易大宗（０１７３３）３５８萬元回購３９６萬股，或續回購
微創醫療（００８５３）分拆微創機器人，每１１００股優先購１股
中國虎都（０２３９９）溢價４％發３７０９萬新股，籌２２８０萬元
人瑞人才（０６９１９）９月靈活用工僱員人數按月升０﹒７％
攜程集團（０９９６１）訂最多１５億美元定期貸款，作再融資
創勝集團（０６６２８）１７０４萬人幣蘇州購工業地，建新生產設施
吉利汽車（００１７５）擬發４６億元新股加現金控股極氪，訂框架
中國投資開發（００２０４）折讓１７％發新股籌５７１４萬元
遠大醫藥（００５１２）擬１億人幣購華晨生物８０％股權，拓甘氨酸
海鑫集團（０１８５０）獲豁免遵守最低公眾持股量要求
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《國企紅籌》
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華能國電（００９０２）第三季售電量同比增１１％
中遠海控（０１９１９）控股股東擬最多２０億人幣增持
金隅集團（０２００９）逾３８億人幣購住宅地皮
上海石化（００３３８）９個月汽油銷售收入升近２３％
深控（００６０４）近４０億人幣購控股股東深圳住宅地
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《神州民企》
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中匯（００３８２）教育業務發展策略受國家職業教育新政策支持
銀城（０１９０２）進一步回購註銷９００萬美元債券
啟明醫療（０２５００）澄清執董兼總經理訾振軍實質增持Ｈ股
科培（０１８９０）在校學生逾１２萬名，同比升３４％
瑞豐（０２０２５）中期股息延至最遲１１月２６日派付
南方能源（０１５７３）上市地位由１１月２日起被取消
中梁控股（０２７７２）回購本金額９５０萬美元票據，或續回購
弘陽地產（０１９９６）２日回購本金額２００萬美元票據，或續回購
金馬能源（０６８８５）２﹒５億元售兩公司股權，料蝕５８８萬元
金輝控股（０９９９３）回購本金額１９３５萬美元票據，或續回購
四環（００４６０）２３３萬元回購近１４１萬股或續回購
中富資源（００２７４）建議改名「復興亞洲絲路集團」
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《匯市走勢》
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美國工業生產縮縮１﹒３％，美匯指數微跌０﹒０２％
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《理財通》
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人行公布廣州及深圳２０家銀行首批試點「跨境理財通」
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《華爾街內望》
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科技股帶動標普及納指上升，道指微跌０﹒１％
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《虛幣世界》
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比特幣ＥＴＦ將於本周上市，比特幣貼近歷史新高
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《香港政情》
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林鄭禮賓府跌倒手
肘骨折留院觀察，
李家超署理職務
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《其他消息》
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瑞士盈豐挺美股，
薦吸金融科技股
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