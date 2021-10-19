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即市新聞

19/10/2021 07:46

《日出而作》美銀警告滯脹及衰退將來臨，美股三大指數升跌不一

　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
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　　紐約道瓊斯　　　　３５２５８﹒６１　跌　　３６﹒１５　０﹒１０
　　標普５００　　　　　４４８６﹒４６　升　　１５﹒０９　０﹒３４
　　納斯達克　　　　　１５０２１﹒８１　升　１２４﹒４７　０﹒８４
　　倫敦富時１００　　　７２０３﹒８３　跌　　３０﹒２０　０﹒４２
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１５４７４﹒４７　跌　１１２﹒８９　０﹒７２
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６６７３﹒１０　跌　　５４﹒４２　０﹒８１
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　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１４﹒３３，歐元兌美元１﹒１６１４
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　澳門勵駿（０１６８０）出售一架飛機，料稅前收益１０００萬元　
　　ＩＢＩ（０１５４７）１１８４萬元售滙控股份，料收益１２９萬元
　　合豐集團（０２３２０）附屬森葉停產，去年收益佔整體４９％　　
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　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　和譽（０２２５６）聯合用藥方案治療肝癌獲國家藥監局臨床試驗批件
　　中國生態旅遊（０１３７１）收購江西上饒三清山旅遊項目，今復牌　
　　易大宗（０１７３３）３５８萬元回購３９６萬股，或續回購　　　　
　　微創醫療（００８５３）分拆微創機器人，每１１００股優先購１股　
　　中國虎都（０２３９９）溢價４％發３７０９萬新股，籌２２８０萬元
　　人瑞人才（０６９１９）９月靈活用工僱員人數按月升０﹒７％　　　
　　攜程集團（０９９６１）訂最多１５億美元定期貸款，作再融資　　　
　　創勝集團（０６６２８）１７０４萬人幣蘇州購工業地，建新生產設施
　　吉利汽車（００１７５）擬發４６億元新股加現金控股極氪，訂框架　
　　中國投資開發（００２０４）折讓１７％發新股籌５７１４萬元　　　
　　遠大醫藥（００５１２）擬１億人幣購華晨生物８０％股權，拓甘氨酸
　　海鑫集團（０１８５０）獲豁免遵守最低公眾持股量要求　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　華能國電（００９０２）第三季售電量同比增１１％　　
　　中遠海控（０１９１９）控股股東擬最多２０億人幣增持
　　金隅集團（０２００９）逾３８億人幣購住宅地皮　　　
　　上海石化（００３３８）９個月汽油銷售收入升近２３％
　　深控（００６０４）近４０億人幣購控股股東深圳住宅地
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　中匯（００３８２）教育業務發展策略受國家職業教育新政策支持　　
　　銀城（０１９０２）進一步回購註銷９００萬美元債券　　　　　　　
　　啟明醫療（０２５００）澄清執董兼總經理訾振軍實質增持Ｈ股　　　
　　科培（０１８９０）在校學生逾１２萬名，同比升３４％　　　　　　
　　瑞豐（０２０２５）中期股息延至最遲１１月２６日派付　　　　　　
　　南方能源（０１５７３）上市地位由１１月２日起被取消　　　　　　
　　中梁控股（０２７７２）回購本金額９５０萬美元票據，或續回購　　
　　弘陽地產（０１９９６）２日回購本金額２００萬美元票據，或續回購
　　金馬能源（０６８８５）２﹒５億元售兩公司股權，料蝕５８８萬元　
　　金輝控股（０９９９３）回購本金額１９３５萬美元票據，或續回購　
　　四環（００４６０）２３３萬元回購近１４１萬股或續回購　　　　　
　　中富資源（００２７４）建議改名「復興亞洲絲路集團」　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　美國工業生產縮縮１﹒３％，美匯指數微跌０﹒０２％
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　　　　　　　　　　　　《理財通》　
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　　人行公布廣州及深圳２０家銀行首批試點「跨境理財通」
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　　　　　　　　　《華爾街內望》　
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　　科技股帶動標普及納指上升，道指微跌０﹒１％
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　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　比特幣ＥＴＦ將於本周上市，比特幣貼近歷史新高
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　　　　　　　　　　　　　　《香港政情》　
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　　林鄭禮賓府跌倒手
　　肘骨折留院觀察，
　　李家超署理職務　
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　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　瑞士盈豐挺美股，
　　薦吸金融科技股　
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