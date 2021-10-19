《油金掠影》美國工業生產疲弱，油價互有升跌，金價微跌

《經濟通通訊社１９日專訊》油價先升後回軟，由於美國公布９月工業生產下跌，創七個月

最大跌幅，油價收盤個別發展。布蘭特期油下跌０﹒５３元（美元﹒下同）或０﹒６２％，收報

每桶８４﹒３３元，盤中高見８６﹒０４元約三年高位。紐約期油上升０﹒１６元或０﹒１９％

，收報每桶８２﹒４４元，盤中高見８３﹒８７元七年高位。

此外，美國能源信息署公布美國原油產量將會上升；德州及新墨西哥州二疊紀盆地的石油產

量，將於１１月起增加６﹒２萬桶日產量至４８０萬桶日產量，七大頁岩層的石油總產量亦會增

至８２９萬桶日產量。

中國方面，除了新公布的第三季ＧＤＰ「破５」外，數據顯示９月原油日加工量亦降至

２０２０年５月以來最低。



＊孳息率上升拖累金價＊



美國國債孳息率繼續攀升，拖累金價。現貨金微跌０﹒１％收報每盎司１７６５﹒１４元，

紐約期金小跌０﹒２％收報每盎司１７６５﹒７０元。

中國經濟放緩之外，投資者亦主要預期美國聯儲局加息及即將縮減買債。有分析師指，若聯

儲局加快政策收緊議程，美元走強，將削弱金價的底部支撐。

其餘貴金屬方面，白銀下跌０﹒３％報每盎司２３﹒２１元，鉑金小挫１﹒８％報每盎司

１０３５﹒２９元，鈀金再挫３﹒３％報２００５﹒０７元。（ｈｃ）

