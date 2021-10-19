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19/10/2021 07:50

《油金掠影》美國工業生產疲弱，油價互有升跌，金價微跌

　　《經濟通通訊社１９日專訊》油價先升後回軟，由於美國公布９月工業生產下跌，創七個月
最大跌幅，油價收盤個別發展。布蘭特期油下跌０﹒５３元（美元﹒下同）或０﹒６２％，收報
每桶８４﹒３３元，盤中高見８６﹒０４元約三年高位。紐約期油上升０﹒１６元或０﹒１９％
，收報每桶８２﹒４４元，盤中高見８３﹒８７元七年高位。
　　此外，美國能源信息署公布美國原油產量將會上升；德州及新墨西哥州二疊紀盆地的石油產
量，將於１１月起增加６﹒２萬桶日產量至４８０萬桶日產量，七大頁岩層的石油總產量亦會增
至８２９萬桶日產量。
　　中國方面，除了新公布的第三季ＧＤＰ「破５」外，數據顯示９月原油日加工量亦降至
２０２０年５月以來最低。

＊孳息率上升拖累金價＊

　　美國國債孳息率繼續攀升，拖累金價。現貨金微跌０﹒１％收報每盎司１７６５﹒１４元，
紐約期金小跌０﹒２％收報每盎司１７６５﹒７０元。
　　中國經濟放緩之外，投資者亦主要預期美國聯儲局加息及即將縮減買債。有分析師指，若聯
儲局加快政策收緊議程，美元走強，將削弱金價的底部支撐。
　　其餘貴金屬方面，白銀下跌０﹒３％報每盎司２３﹒２１元，鉑金小挫１﹒８％報每盎司
１０３５﹒２９元，鈀金再挫３﹒３％報２００５﹒０７元。（ｈｃ）

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