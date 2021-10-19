【體品股趁早走】安踏上季銷售增長放緩大行齊唱淡，專家：已炒夠

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１９日報道》安踏體育（０２０２０）上季全部品牌增長均放緩

，Ｆｉｌａ作為以往三大範疇中，增速第二快的品牌，上季增長只有中單位數，淪為包尾。大行

紛紛下調其目標價，盤中更一度挫逾６％！雖然目前已倒升約３％，但觀乎月線圖，暫已連跌四

個月。專家認為，安踏陰霾重重，現時股價未反映最壞情況，不排除失紅底股的可能性，籲投資

者盡快離場，更直指「體品股炒夠啦！」



＊安踏上季銷售增長放緩，現時估值仍偏高！＊



安踏第三季旗下安踏品牌和Ｆｉｌａ銷售增長分別為１０－２０％低段及中單位數，集團維

持全年銷售增長預測，惟降Ｆｉｌａ品牌銷售增長預期，由原先的３０％下調至介乎２０％至

２５％，以反映第三季表現較弱。

ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城認為體品股炒風已過，認為安踏

業績未如理想，股價或會進一步下沉。他今日在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏ

ｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，奧運向來刺激體育用品銷售，亦是體品股的上升催化劑。然而

，隨東京奧運於８月８日閉幕，該板塊亦見回落。事實上，安踏早已開展調整，股價自８月４日

高見１９１﹒３元後，一度下滑３９％。

體育用品股的高估值一直為人詬病，溫鋼城提醒，即使安踏調整不少，現時估值仍偏高，預

測市盈率仍有逾３５倍，惟合理值則介乎２０－２４倍。依次計算，不排除安踏將跌穿１００元

的紅底股水平。雖然明年初內地將舉辦冬季奧運會，但相信對體品企業的銷售刺激作用有限，建

議投資者減持或離場。



＊國策不奏效？李寧宜減持！＊



內地今早提請十三屆全國人大常委會會議審議《中華人民共和國體育法（修訂草案）》，計

劃擬定國家實施全民健身戰略，以及每年８月８日為國家體育節，能為板塊帶來憧憬嗎？大家或

者可參考國務院於８月３日印發《全民健身計劃（２０２１－２０２５年）》，列出多項推動運

動行業發展的相關目標，當時同樣刺激體品股，但升勢短暫。

板塊中，李寧（０２３３１）相對強勢，５２周新高價於上月錄得，比同業及大市還要強，

惟隨後亦一度由高位回落近２９％。溫鋼城表示，內地推崇民族品牌，李寧產品銷售較Ｆｉｌａ

理想，且股份較受北水青睞，確實較安踏優勝。

但他同時提醒，在李寧的日線圖上，現有跡象營造「頭肩頂」利淡轉向形態，不排除這輪反

彈過後，股價將面臨較大調整壓力。若目前較重貨的投資者，可先行減持，料５０天線（現約

９３﹒１３２元）有較大阻力，強調較大的支持位約７０元。

值得一提，李寧於０７至０８年，即內地憧憬北京奧運期間，承着民眾高昂的愛國情緒，積

極擴大產能，銷量更超越Ａｄｉｄａｓ。由於當時濫開分店，令李寧隨奧運閉幕後便陷入危機，

股價由雙位數跌至當年最低６﹒７８元（除淨後股價）。溫鋼城表示，歷史走勢反映體育用品股

持續處於炒作狀態，儘管目前開店情況大為改善，但難保市場會重視審視板塊的高估值問題。隨

着市場氣氛好轉，這類股份的吸引力便為削弱，籲減持較上算。

