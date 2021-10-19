《盤後部署》港股成交額未有支持，料兩萬六以上受阻

《經濟通通訊社１９日專訊》美國１０年期債息隔晚繼續抽高，曾升至１﹒６２７厘，美股

三大指數漲跌不一。港股持續反彈，開報２５４７１，微升６１點。ＡＴＭ造好，內銀、內險、

工業股表現不俗，恒指早市最多升過３９８點見２５８０８點。表現較差的是濠賭和內房股，穆

迪將多隻內房股的企業家族評級和發行債券評級下調，雖然據報廣東省房地產業協會在會長會議

談及如何提振市場信心，內房股仍然偏軟。

恒指收報２５７８７點，升３７７點或１﹒４９％，主板成交１２０５﹒７７億元。國指報

９１３６點，升１６４點或升１﹒８４％。恒生科技指數報６５１８，升１９４點或升３﹒０７

％。盤中從未跌穿五十天線（２５３９４﹒５９）。

Ａ股兩市反彈，上證綜指報３５９３點，升２５點或０﹒７％；深證成指報１４４９９點，

升１４９點或１﹒０４％，總成交９７３３﹒２１億人幣。



＊多家上市公司發布第三季財報＊



港股今輪反彈，除因市場認為跌過龍，有投資者撈底外，相信部分原因是１１月中將有近

６０隻港股發布第三季財務數據，投資者可從中重新審視企業價值，而非聚焦各種監管行動。

港股今日收企在五十天線以上，屬利好訊號，惟成交方面未算有支持，主板成交１２０５﹒

７７億元，較上日少逾５％，北水經港股通是國慶假後首次錄淨流出。加上尚未升破前頂位

２６５６０點，仍未可確立上升趨勢。預期恒指在兩萬六以上阻力會加大。（ｎｓ）

