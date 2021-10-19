【國際要聞】北韓向朝鮮半島東部海域發射飛行物，疑為彈道導彈

《經濟通通訊社１９日專訊》南韓聯合參謀本部周二表示，北韓當日早上向朝鮮半島東部海
域發射不明飛行物。南韓政府與駐韓美軍正緊急分析情報。日本海上保安廳指，北韓發射的可能
是彈道導彈。
事發之際南韓和美國代表正在華盛頓商討與北韓重啟半島無核化談判，以達成終戰宣言。今
次是北韓今年第８次展示武力，上次為上月３０日試射新型防空導彈。（ｊｆ）
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