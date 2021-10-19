  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/10/2021 15:21

【外圍經濟】首個比特幣ＥＴＦ即將登場，料首年吸金５００億美元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》市場預料第１個與比特幣掛鈎的ＥＴＦ，可望於美國時間周二
在紐約證券交易所登場，令比特幣受到追捧，並可能在未來數月繼續飆升。知名比特幣多頭Ｔｏ
ｍ　Ｌｅｅ稱，首個　ＥＴＦ被炒熱，第１年可能吸引５００億美元流入。
　　Ｔｏｍ　Ｌｅｅ向彭博社表示：「我們認為比特幣需求將超過ＱＱＱ的資金流入。」ＱＱＱ
是指掛鈎納斯達克１００指數的ＥＴＦ巨頭景順ＱＱＱ信託系列１基金，管理逾１８８０億美元
資產，是規模第５大ＥＴＦ。
　　比特幣自年初以來已上漲一倍多。Ｌｅｅ的團隊給比特幣的年底目標價為１０萬美元，不過
他表示升到１６﹒８萬美元也可以想象。
　　據報道，ＰｒｏＳｈａｒｅｓ信託基金可望推出的比特幣ＥＴＦ，股票代碼為ＢＩＴＯ，將
成為２００８年誕生的比特幣一個里程碑，結束過去８年來加密幣試圖登陸美國證券交易所的馬
拉松長跑。
　　比特幣周一上漲了５﹒５％，交易價格達到６２６６７美元。市場關注升幅會否打破４月創
下的６４８７０美元歷史高點。亦有分析指，比特幣在上升期間出現一些獲利回吐並不奇怪。其
他加密幣亦上漲，第２大的以太幣周一漲約４％，第３大的幣安幣一周上漲了１７％。（ｊｆ）

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話19/10/2021
【體品股趁早走】安踏上季銷售增長放緩大行齊唱淡　專家：已炒夠
財經熱話19/10/2021
嗶哩嗶哩獲大摩唱好　股價飆逾一成創月高　
財經熱話19/10/2021
【理財通】中銀香港：今早已成功辦理首筆南向通及北向通交易
財經熱話19/10/2021
【理財通】匯豐料初期客戶對「南向通」需求稍高於「北向通」
FOCUS19/10/2021
【FOCUS】蘋果晶片放驚嚇　龍頭過氣皆可能
財經熱話19/10/2021
《午市前瞻》市場或已消化監管負面消息 26500點料遇阻力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金