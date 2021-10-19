【外圍經濟】首個比特幣ＥＴＦ即將登場，料首年吸金５００億美元

《經濟通通訊社１９日專訊》市場預料第１個與比特幣掛鈎的ＥＴＦ，可望於美國時間周二

在紐約證券交易所登場，令比特幣受到追捧，並可能在未來數月繼續飆升。知名比特幣多頭Ｔｏ

ｍ Ｌｅｅ稱，首個 ＥＴＦ被炒熱，第１年可能吸引５００億美元流入。

Ｔｏｍ Ｌｅｅ向彭博社表示：「我們認為比特幣需求將超過ＱＱＱ的資金流入。」ＱＱＱ

是指掛鈎納斯達克１００指數的ＥＴＦ巨頭景順ＱＱＱ信託系列１基金，管理逾１８８０億美元

資產，是規模第５大ＥＴＦ。

比特幣自年初以來已上漲一倍多。Ｌｅｅ的團隊給比特幣的年底目標價為１０萬美元，不過

他表示升到１６﹒８萬美元也可以想象。

據報道，ＰｒｏＳｈａｒｅｓ信託基金可望推出的比特幣ＥＴＦ，股票代碼為ＢＩＴＯ，將

成為２００８年誕生的比特幣一個里程碑，結束過去８年來加密幣試圖登陸美國證券交易所的馬

拉松長跑。

比特幣周一上漲了５﹒５％，交易價格達到６２６６７美元。市場關注升幅會否打破４月創

下的６４８７０美元歷史高點。亦有分析指，比特幣在上升期間出現一些獲利回吐並不奇怪。其

他加密幣亦上漲，第２大的以太幣周一漲約４％，第３大的幣安幣一周上漲了１７％。（ｊｆ）

