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即市新聞

19/10/2021 09:43

《異動股》嗶哩嗶哩升逾８％，獲大摩唱好第三季營收升１８％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》嗶哩嗶哩現價升８﹒９４％，報５８５元，該股成交約１６萬
股，涉資９５７５萬元，盤中高見５８８元。
　　摩根士丹利預計，嗶哩嗶哩第三季度營收將按季增１８％，按年則增６４％至５２﹒９億人
民幣。該行指嗶哩嗶哩具有用戶增長和非遊戲領域的優勢，對其美股股票保持「超配」評級和
１００美元的目標價。
　　現時，恒生指數報２５４９１，升８１點或升０﹒３２％，主板成交１１７﹒３４億元。國
企指數報９００１，升２９點或升０﹒３３％。恒生科技指數報６３５１，升２７點或升０﹒
４４％。
　　即月期指新報２５４７０，升３４點，低水２１點。即月國指期貨報８９９４，升１８點，
低水７點。即月科指期貨新報６３５０，跌１４點，低水２點。
　　上證綜合指數報３５７５，升７點或升０﹒２２％，成交５８５﹒７９億元人民幣。
　　深證成份指數報１４４２０，升７０點或升０﹒４９％，成交３２２﹒７２億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　５８５﹒０元　升８﹒９４％
　　騰訊（００７００）　　　４９３﹒０元　跌０﹒８０％
　　阿里（０９９８８）　　　１６２﹒６元　跌０﹒１８％
　　美團（０３６９０）　　　２８０﹒２元　跌０﹒０７％
　　京東集團（０９６１８）　３１７﹒８元　　　　無升跌
　　網易（０９９９９）　　　１４９﹒８元　升０﹒３３％
　　百度（０９８８８）　　　１６５﹒４元　跌１﹒３７％
　　快手（０１０２４）　　　　８４﹒９元　升３﹒２８％
　　萬國數據（０９６９８）　　５７﹒１元　升１﹒４２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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