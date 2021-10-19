《異動股》嗶哩嗶哩升逾８％，獲大摩唱好第三季營收升１８％

《經濟通通訊社１９日專訊》嗶哩嗶哩現價升８﹒９４％，報５８５元，該股成交約１６萬

股，涉資９５７５萬元，盤中高見５８８元。

摩根士丹利預計，嗶哩嗶哩第三季度營收將按季增１８％，按年則增６４％至５２﹒９億人

民幣。該行指嗶哩嗶哩具有用戶增長和非遊戲領域的優勢，對其美股股票保持「超配」評級和

１００美元的目標價。

現時，恒生指數報２５４９１，升８１點或升０﹒３２％，主板成交１１７﹒３４億元。國

企指數報９００１，升２９點或升０﹒３３％。恒生科技指數報６３５１，升２７點或升０﹒

４４％。

即月期指新報２５４７０，升３４點，低水２１點。即月國指期貨報８９９４，升１８點，

低水７點。即月科指期貨新報６３５０，跌１４點，低水２點。

上證綜合指數報３５７５，升７點或升０﹒２２％，成交５８５﹒７９億元人民幣。

深證成份指數報１４４２０，升７０點或升０﹒４９％，成交３２２﹒７２億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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嗶哩嗶哩（０９６２６） ５８５﹒０元 升８﹒９４％

騰訊（００７００） ４９３﹒０元 跌０﹒８０％

阿里（０９９８８） １６２﹒６元 跌０﹒１８％

美團（０３６９０） ２８０﹒２元 跌０﹒０７％

京東集團（０９６１８） ３１７﹒８元 無升跌

網易（０９９９９） １４９﹒８元 升０﹒３３％

百度（０９８８８） １６５﹒４元 跌１﹒３７％

快手（０１０２４） ８４﹒９元 升３﹒２８％

萬國數據（０９６９８） ５７﹒１元 升１﹒４２％

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（ｈｃ）

