《午市前瞻》市場或已消化監管負面消息，２６５００點料遇阻力

《經濟通通訊社１９日專訊》恒生指數半日收市報２５７０８，升２９８點或１﹒１８％，

主板成交６６４﹒５３億元。恒生中國企業指數報９０９７，升１２６點或１﹒４１％。恒生科

技指數報６４６６，升１４２點或２﹒２５％。



＊連敬涵：新經濟股調整後反彈，可吸納舜宇（０２３８２）＊



大市連日來都在五十天線區間浮動，今天（１９日）開市後突破阻力。勤豐證券資產管理董

事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，中央據報開始調查國有銀行等主要金融機構與大型民

營企業關係，但銀行股未有大跌，反映市場似乎已消化針對企業監管消息的影響，未見有進一步

的恐慌性拋售，加上人民幣價格升至４個月高位，相信資金逐步流入股市，短期對大市感到樂觀

。他預期，港股暫時突破五十天線，進一步向上升機會大，下一個阻力位會在２６５００點至

２７０００點水平，支持位就料在２４６００點至２４７００點水平。

恒大風暴後，內房股受盡沽壓。不過，人行預計在樓價穩定後抵押貸款將恢復正常。此外，

中國房地產協會曾在北京召開房地產開發企業座談會，有報道指頭部房企在會上提出，期望政策

「適當鬆綁」。連敬涵認為，中央對房地產規管政策方向仍未變，即使恒大風暴影響已減低，地

方企業希望「適當鬆綁」，但未必獲得中央支持，未來或推出的房產稅更可能影響地方企業，短

期內內房股都不宜沾手。

他較看好新經濟及新能源板塊，因為相關股票早前大幅調整後，在低位已有資金流入。當中

，舜宇（０２３８２）受早前業績表現未如理想拖累，但近期股價已反彈不少，可在２０６元二

十天線水平買入，初步目標價２２０元，支持位料在１９０元二百五十天線水平。（ｅｒ）

