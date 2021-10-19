【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒３億人幣，買安踏沽比電

《經濟通通訊社１９日專訊》恒指高開６１點，報２５４７１點。最高升３９８點報
２５８０８點，最低升４８點報２５４５８點。恒指收報２５７８７點，升３７７點或１﹒４９
％。
按額度計算，北水全日淨流入７﹒３億元人民幣，減少４９﹒３％。安踏體育（二百）
（０２０２０）、美團（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）；淨賣出最多的依次是比亞迪
電子（００２８５）、建設銀行（００９３９）、中國神華（０１０８８）。
主板成交１２０５﹒７７億元減少５％。其中港股通成交２３０億元，佔總成交１９﹒１％
。
＊摩通下調安踏評級至減持＊
摩根大通發表研究報告指，由於安踏體育（０２０２０）旗下品牌Ｆｉｌａ的第三季業績遜
於市場預期，其管理層又下調今年全年銷售目標，故將安踏的評級由「中性」下調至「減持」，
目標價由１３１元調降２３﹒７％至１００元。安踏體育（二百）升３﹒２３％報１３０﹒９元
，北水淨買入５﹒１億元。
美團升１﹒８５％報２８５﹒６元，北水淨買入２﹒４億元。吉利汽車升２﹒２２％報２５
﹒３５元，北水淨買入１﹒４億元。比亞迪電子升１０﹒０６％報２７﹒３５元，北水淨賣出２
﹒７億元。建設銀行升０﹒７４％報５﹒４７元，北水淨賣出２﹒３億元。中國神華跌２﹒５２
％報１８﹒６元，北水淨賣出１﹒１億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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安踏體育（二百） （０２０２０） ５﹒０６
美團 （０３６９０） ２﹒４４
吉利汽車 （００１７５） １﹒３９
小米集團 （０１８１０） １﹒３０
東岳集團 （００１８９） ０﹒７８
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沽出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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比亞迪電子 （００２８５） －２﹒７１
建設銀行 （００９３９） －２﹒２９
中國神華 （０１０８８） －１﹒０５
中國海洋石油 （００８８３） －０﹒７０
李寧 （０２３３１） －０﹒５９
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