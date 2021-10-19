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19/10/2021 10:20

【理財通】恒生與恒生中國推理跨境財通服務，提供逾１４０種產品

　　《經濟通通訊社１９日專訊》恒生銀行（０００１１）宣布，今日起與其全資附屬公司恒生
中國攜手合作為粵港澳大灣區客戶提供跨境理財通服務。

＊南向通提供逾１４０種低至中風險產品＊

　　在產品方面，恒生將為「跨境理財通」南向通客戶提供超過１４０種低風險至中風險的非複
雜理財產品，當中包括涵蓋１０種不同貨幣的存款產品，包括人民幣及港幣等、另有不同區域或
環球策略的香港證監會認可基金，以及多種政府及企業債券。同時，恒生中國亦將為「跨境理財
通」北向通客戶提供多種覆蓋不同資產類別的基金選擇。
　　「跨境理財通」的客戶一方面可在恒生於香港及大灣區完善的分行網絡享受專業的個人化諮
詢　服務，同時亦可透過恒生先進的數碼銀行及流動理財服務，以及電話理財等進行交易，例如
認購及贖回投資產品、設立存款，以及透過跨域查帳轉帳服務在閉環式框架下管理資金流。

＊數千名理財顧問已準備就緒提供服務＊

　　恒生銀行執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺表示，中國內地是恒生的發展重點
之一。自２００７年設立恒生中國以來，恒生致力擴展財富管理產品的種類和組合以供客戶選擇
，尤其是在大灣區內。恒生不但在香港具有為客戶提供專業的投資及財富管理服務的領先地位，
同時在大灣區亦擁有堅實的業務基礎。
　　她表示，隨著「跨境理財通」的開通，很高興為客戶提供靈活和多樣化的跨境財富管理服務
。團隊結合恒生及恒生中國的財富管理專業人才和資源，數千名理財顧問已各就各位，準備就緒
以配合大灣區客戶的跨境金融需求。（ｂｉ）


　

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