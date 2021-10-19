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19/10/2021 10:50

【理財通】華僑永亨銀行夥平安銀行推出「跨境理財通」業務

　　《經濟通通訊社１９日專訊》華僑永亨銀行宣布，與平安銀行（深：０００００１）合作正
式推出「跨境理財通」業務，兩家銀行將攜手為粵港澳大灣區客戶提供「北向通」及「南向通」
理財服務。
　　由即日起，平安銀行合資格「南向通」客戶可通過華僑永亨銀行開立投資專戶，購買涵蓋全
球、亞太區、中國內地和美國市場的合資格理財產品，包括單位信託基金。而華僑永亨銀行合資
格「北向通」客戶則可通過平安銀行開立投資專戶，購買其銷售的內地合資格理財產品。
　　華僑永亨銀行行政總裁歐陽麗玲表示，非常榮幸能與平安銀行攜手開展「跨境理財通」業務
，平安銀行擁有龐大客戶基礎，其進取創新的財富管理策略亦深受客戶信賴，同時華僑永亨銀行
作為新加坡華僑銀行在香港的全資附屬公司，在香港擁有專業的財富管理服務團隊，將為客戶提
供豐富的資產配置選擇。雙方的合作不但能進一步擴展客戶投資管道，更能有助促進港澳與內地
金融合作，提升雙方的業務增長動力。
　　華僑永亨銀行零售銀行主管陳紹樂表示，與平安銀行的策略性合作，將為華僑永亨銀行帶來
巨大商機。通過「南向通」，該行在大灣區內的客戶人數將有顯著增長，預期「境外宏富理財」
客戶數量在今年將大幅增加。通過「北向通」，華僑永亨客戶可投資平安銀行在內地合資格的理
財產品，令香港居民有更多元化的投資選項，特別是人民幣投資方面，真正做到「接通大灣區、
投資新領域」。（ｂｉ）

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