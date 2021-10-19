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19/10/2021 10:19

【理財通】渣打香港料內地投資者對跨境投資需求將明顯增加

　　《經濟通通訊社１９日專訊》渣打香港宣布正式開展跨境理財通服務。作為首批推出跨境理
財通服務的銀行之一，渣打香港將積極推動粵港澳大灣區內的資金雙向流動，支持大灣區進一步
的金融發展。
　　渣打大灣區行政總裁林遠棟表示，跨境理財通是大灣區金融發展的重大突破，也是中國內地
開放個人跨境投資的關鍵一步。隨著大灣區金融市場進一步互聯互通，不論是企業或個人客戶都
將切實感受到跨境金融便利化的好處，共同促進大灣區的經濟增長，預期試點業務於未來將逐漸
擴大，增加投資額度及理財產品種類，令大灣區內的個人資產配置更趨多元化。
　　渣打香港個人、私人及中小企業銀行部主管王麗珠表示，渣打香港很榮幸成為首批啟動跨境
理財通試點業務的銀行，與渣打中國攜手合作，為大灣區內地投資者提供多元化的財富管理方案
，協助客戶把握境外投資機遇；同時亦為合資格的香港客戶開立「北向通」投資戶口，尋找境內
新興投資機會。
　　王麗珠續指，作為一間在香港領先的國際銀行，渣打香港將積極協助客戶加深對跨境理財通
的認識，並善用有關計劃以滿足其資產配置需要。隨著大灣區市場繼續迅速發展，預期內地投資
者對跨境投資的需求將明顯增加，有助刺激香港財富管理業務的增長。（ｃｗ）

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