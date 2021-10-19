  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/10/2021 09:53

【理財通】信銀國際今啟動服務，料明年跨境客貢獻財管收入倍翻

　　《經濟通通訊社１９日專訊》信銀國際於今日正式啟動「跨境理財通」服務，與母行中信銀
行攜手為客戶提供一站式「跨境理財通」服務。
　　信銀國際執行董事兼副行政總裁簡吳秋玉指出，信銀國際與母行中信銀行合作無間，積極發
揮協同效應，加上信銀國際在跨境理財服務方面的豐富經驗，將捉緊「跨境理財通」的發展契機
，全力為客戶提供多元化理財產品，以及一站式的跨境理財服務。信銀國際的財富管理業務於
２０２１年獲得理想成績，隨著「跨境理財通」服務正式推出，預期２０２２年由跨境客戶貢獻
的財富管理收入將會倍翻。

＊為「跨境理財通」推出全新專屬頁面＊

　　有意開立「南向通」賬戶的合資格內地客戶，可向中信銀行提出開立「南向通」帳戶的申請
。申請完成後，客戶隨即可參與「南向通」的投資交易。至於有意開立「北向通」賬戶的合資格
香港客戶可於該行開立人民幣（北向通）帳戶，完成後即可申請開立中信銀行理財通投資專戶及
透過中信銀行的手機銀行應用程式認購合資格理財產品，應用程式提供「北向通」的專屬頁面，
便利客戶進行相關投資交易。
　　另外，信銀國際的「ｉｎＭｏｔｉｏｎ　動感銀行」亦已為「跨境理財通」推出全新專屬頁
面，提供包括查閱賬戶結餘及匯款額度餘額、進行「南向通」賬戶內轉帳、外幣兌換、敍做定期
存款、投資指定基金、匯款至匯款專戶及查閱電子結單等功能，讓客戶便捷操作「跨境理財通」
相關指示，由跨境人民幣匯款到賬後至購買投資理財產品，最快２分鐘辦妥，足不出戶即可隨時
捕捉投資良機。（ｃｗ）

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning19/10/2021
溫鋼城：吉利增持極氪屬意料之內　企穩50天線後上望27元
市場動向19/10/2021
建行(亞洲)推出全新3年買入股票無上限免佣優惠
市場動向19/10/2021
移民潮下自動程式交易成大熱投資工具
中國故事18/10/2021
《神州經脈》季度GDP「破5」工業投資均遜　滬指微跌外資出逃
財經熱話18/10/2021
第三季外匯基金投資虧損132億　自去年第一季以來首次見紅
專訪18/10/2021
陶冬：黃金正失「保值」光澤，數據時代需數據化儲備手段（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金