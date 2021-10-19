【理財通】信銀國際今啟動服務，料明年跨境客貢獻財管收入倍翻

《經濟通通訊社１９日專訊》信銀國際於今日正式啟動「跨境理財通」服務，與母行中信銀

行攜手為客戶提供一站式「跨境理財通」服務。

信銀國際執行董事兼副行政總裁簡吳秋玉指出，信銀國際與母行中信銀行合作無間，積極發

揮協同效應，加上信銀國際在跨境理財服務方面的豐富經驗，將捉緊「跨境理財通」的發展契機

，全力為客戶提供多元化理財產品，以及一站式的跨境理財服務。信銀國際的財富管理業務於

２０２１年獲得理想成績，隨著「跨境理財通」服務正式推出，預期２０２２年由跨境客戶貢獻

的財富管理收入將會倍翻。



＊為「跨境理財通」推出全新專屬頁面＊



有意開立「南向通」賬戶的合資格內地客戶，可向中信銀行提出開立「南向通」帳戶的申請

。申請完成後，客戶隨即可參與「南向通」的投資交易。至於有意開立「北向通」賬戶的合資格

香港客戶可於該行開立人民幣（北向通）帳戶，完成後即可申請開立中信銀行理財通投資專戶及

透過中信銀行的手機銀行應用程式認購合資格理財產品，應用程式提供「北向通」的專屬頁面，

便利客戶進行相關投資交易。

另外，信銀國際的「ｉｎＭｏｔｉｏｎ 動感銀行」亦已為「跨境理財通」推出全新專屬頁

面，提供包括查閱賬戶結餘及匯款額度餘額、進行「南向通」賬戶內轉帳、外幣兌換、敍做定期

存款、投資指定基金、匯款至匯款專戶及查閱電子結單等功能，讓客戶便捷操作「跨境理財通」

相關指示，由跨境人民幣匯款到賬後至購買投資理財產品，最快２分鐘辦妥，足不出戶即可隨時

捕捉投資良機。（ｃｗ）

