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19/10/2021 09:55

【理財通】匯豐料初期客戶對「南向通」需求稍高於「北向通」

　　《經濟通通訊社１９日專訊》匯豐香港財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，很榮幸
成為首批獲准參與粵港澳大灣區「跨境理財通」的銀行之一，當中推出超過１００隻理財產品，
均屬中低風險產品，今年匯豐將於亞洲財富管理業務增聘１０００名員工，而今年內香港地區亦
將增聘３００至４００名員工，支援大灣區理財通業務及財富管理業務。

＊３０分鐘內可開通戶口＊

　　她表示，匯豐在大灣區現有的分行中設立了近６０家「匯豐大灣區理財通中心」，當中２６
家位於內地，３４家位於香港，亦有超過５０００名員工支援相關業務，最近集團投資在電子化
及數碼化方面進行了不少投資，現時開通戶口可於３０分鐘內完成。

＊有助客戶財富管理達致全球化配置＊

　　她指出，在推出跨境理財通前，接獲不少客戶查詢，相信當中存有不同的需求，亦預期初期
客戶對「南向通」的需求將稍高於「北向通」，因客戶可通過香港市場來面對全球，能有助客戶
的財富管理達到全球化配置，而且客人在國內跨境開戶方面，能以遙距視頻式開戶，比較方便。
　　她續稱，香港積極與內地進行金融連接，香港作為國際化金融都市，具有吸引力，相信香港
有好大基礎，吸引內地資金，匯豐今年上半年理財業務的資產管理規模（ＡＵＭ）按年增長２５
％，直指「基礎好好」，相信跨境理財通能進一步擴展相關業務，對此非常樂觀。（ｂｎ）
　

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