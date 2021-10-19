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19/10/2021 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２５７９２點，升１７點，高水５點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５７９８點，升２３點，高水
１１點，最新報２５７９２點，升１７點，高水５點，合約成交３２２張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報９１２１點，跌９點，低水１５點，最新報９１３６點，升
６點，平水，合約成交２７１張。

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