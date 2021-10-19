【夜期時段】即月期指最新報２５７９２點，升１７點，高水５點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５７９８點，升２３點，高水

１１點，最新報２５７９２點，升１７點，高水５點，合約成交３２２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９１２１點，跌９點，低水１５點，最新報９１３６點，升

６點，平水，合約成交２７１張。

