【交通消息】港鐵油麻地站附近有信號故障，觀塘線服務延誤

《經濟通通訊社１９日專訊》港鐵公司（０００６６）公布，由於油麻地站附近有信號故障

，觀塘線列車駛經油麻地站至旺角站路段時需要慢駛，觀塘線由黃埔站至調景嶺站的行車時間預

計需要額外５－８分鐘。

港鐵指，現時觀塘線月台上的乘客較多，候車時間亦會較長，提醒乘客為行程預留充裕時間

，港鐵職員現正進行搶修工作。（ｃｌ）

