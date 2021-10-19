《再戰明天》歐洲央行執委發表講話，歐元區公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社１９日專訊》歐洲央行執委發表講話，及歐元區公布消費者物價指數（ＣＰ

Ｉ），料為明日市場焦點。



＊日本公布進出口數據＊



各國重要經濟活動方面，本港時間明日３：００ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森和歐洲央行管

委暨奧地利央行總裁霍爾茨曼發表講話。

數據方面，２０日７：５０ａｍ，日本公布９月出口，年率料由２６﹒２％降至１０﹒５％

；９月進口，年率料由４４﹒７％降至３４﹒６％；９月貿易收支料由負６３７２億日圓收窄至

５３０４億日圓。９：３０ａｍ，中國公布９月新屋價格。２：００ｐｍ，英國公布９月消費者

物價指數，月率料由０﹒７％降至０﹒４％，年率料維持於３﹒２％；９月核心消費者物價指數

年率料由３﹒１％降至３％。

２：００ｐｍ，德國公布９月生產者物價指數，月率料由１﹒５％降至１﹒１％，年率料由

１２％升上１２﹒８％。４：３０ｐｍ，英國公布８月房價指數。５：００ｐｍ，歐元區公布９

月消費者物價指數，月率料由０﹒４％升上０﹒５％，年率料由３％升上３﹒３％；９月核心消

費者物價指數年率料由１﹒６％升上１﹒９％。

在本港，明日公布業績的公司有：福萊特玻璃（０６８６５）、正力（０８２８３）。（ｈ

ｌ）

