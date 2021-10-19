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19/10/2021 12:23

國泰航空首９月載客量按年跌８９﹒４％，載貨量跌５﹒５％

　　　《經濟通通訊社１９日專訊》國泰航空（００２９３）公布，９月份載客約１３﹒２萬人
次，按年增加１８０％，但相比疫情前２０１９年９月的水平下跌９４﹒６％。收入乘客千米數
按年上升１５８﹒７％，但與２０１９年９月相比減少９２﹒１％。乘客運載率上升２０﹒９個
百分點至４５﹒８％，以可用座位千米數計算的運力雖增加４０﹒４％，惟仍較２０１９年９月
下跌８７﹒４％。今年首九個月，載客人次較去年同期減少８９﹒４％，運力下跌７１﹒７％，
　而收入乘客千米數則下跌８５﹒９％。
　　國泰指出，於９月份運載繼１３﹒１萬公噸貨物及郵件，按年增加１９﹒７％，但與
２０１９年９月相比減少２４﹒１％。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年上升２２﹒３％，但
與２０１９年９月相比減少１４﹒３％。運載率上升３﹒８個百分點至７９﹒７％。以可用貨物
及郵件噸千米數計算的運力則按年增加１６﹒４％，但與２０１９年９月相比減少２９﹒６％。
今年首九個月，載貨量較去年同期下跌５﹒５％，運力下跌１７﹒８％，而貨物及郵件收入噸千
米數則下跌７﹒３％。
　　國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，９月份的客運業務表現延續上月的走勢，錄得輕微改
善，每日平均接載人次與８月的水平相近，於９月１７日更接載了６５６２名乘客，是２０２０
年３月底以來的單日新高。儘管如此，相對於２０１９年９月的疫情前水平，僅營運約１３％的
客運運力。
　　他指出，客運方面，前往倫敦的留學生需求持續至１０月上旬，會繼續注視多個市場（尤其
是美國）放寬旅客入境檢疫限制的安排，並評估為客運需求帶來的機遇，預計貨運需求持續暢旺
，除受運送全新消費品帶動外，在物流供應鏈持續緊張下，亦刺激了補給庫存的需求。（ｂｎ）

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