【潛逃離港】黃偉然被控製造爆炸品罪，下月９日在區域法院答辯

《經濟通通訊社１９日專訊》「１２港人案」的其中一名被告，現年３０歲的黃偉然涉嫌於
去年初製造強力炸藥的案件，被控製造爆炸品罪，早上在粉嶺裁判法院提堂。控方申請押後至下
月９日在區域法院答辯，獲主任裁判官蘇文隆批准。辯方沒有提出保釋申請，被告須繼續還柙。
（ｂｎ）（ｚｚ）
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