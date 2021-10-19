《小傳日記》魚缸今朝高開６１點報２５４７１點。未幾恒指穩步上揚，先見ＡＴＭ齊齊撐

住市底，跟住工業股、金融股、同埋其他重磅股報升，帶動魚缸最高見２５８０８點升３９９點

。最終魚缸全日收報２５７８７，升３７７點或升１巴仙，主板成交１２０５﹒７７億銀。國企

指數報９１３６，升１６４點或升近２巴仙。恒生科技指數報６５１８，升１９４點或升３巴仙

。

Ａ場造好。上證綜合指數報３５９３，升２５點或升１巴仙，成交４４０１﹒８２億銀人民

幣。深證成份指數報１４４９９，升１４９點或升１巴仙，成交５３３１﹒３９億銀人民幣。

科技股轉為炒二線股，反映市場氣氛轉好。快手（０１０２４）升９巴仙，報９０銀；小米

（０１８１０）升５巴仙，報２２﹒５銀；嗶哩嗶哩（０９６２６）升１２巴仙，報６０１﹒５

銀；微盟（０２０１３）升５巴仙，報１２﹒８６銀。

電力股見反彈，廣東將加強海上風電建設。大唐新能源（０１７９８）升８巴仙，報４﹒

０９銀；中廣核能（０１８１１）升７巴仙，報７﹒３４銀；龍源電力（００９１６）升７巴仙

，報１７﹒１６銀；中國電力（０２３８０）升６巴仙，報３﹒５２銀。

體品股有資金重新流入。安踏（０２０２０）第三季ＦＩＬＡ零售數據增長令魚缸失望，加

上比多間大行削目標價，安踏開市初段急跌後反彈，全日升３巴仙，報１３０﹒９銀；申洲

（０２３１３）獲大行唱好，升６巴仙，報１７１﹒９銀；李寧（０２３３１）升３巴仙，報

９０﹒１銀。

奶品股普遍急彈。中國飛鶴（０６１８６）升９巴仙，報１３﹒７２銀；蒙牛

（０２３１９）升３巴仙，報４７﹒２５銀；現代牧業（０１１１７）升１５巴仙，報１﹒６７

銀；優然牧業（０９８５８）升８巴仙，報４﹒７２銀。

近期科技股強勢，加上開始見資金轉炒二線科技股；工業股普遍亦見有買盤，估計魚缸短期

見短期底部。目前當然唔建議大家追科技股，可以等科技指數普遍向下調整５巴仙再吸納！



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