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19/10/2021 16:31

《小傳日記》資金轉炒二線科技股，魚缸錄得三連升！

　　《小傳日記》魚缸今朝高開６１點報２５４７１點。未幾恒指穩步上揚，先見ＡＴＭ齊齊撐
住市底，跟住工業股、金融股、同埋其他重磅股報升，帶動魚缸最高見２５８０８點升３９９點
。最終魚缸全日收報２５７８７，升３７７點或升１巴仙，主板成交１２０５﹒７７億銀。國企
指數報９１３６，升１６４點或升近２巴仙。恒生科技指數報６５１８，升１９４點或升３巴仙

　　Ａ場造好。上證綜合指數報３５９３，升２５點或升１巴仙，成交４４０１﹒８２億銀人民
幣。深證成份指數報１４４９９，升１４９點或升１巴仙，成交５３３１﹒３９億銀人民幣。
　　科技股轉為炒二線股，反映市場氣氛轉好。快手（０１０２４）升９巴仙，報９０銀；小米
（０１８１０）升５巴仙，報２２﹒５銀；嗶哩嗶哩（０９６２６）升１２巴仙，報６０１﹒５
銀；微盟（０２０１３）升５巴仙，報１２﹒８６銀。
　　電力股見反彈，廣東將加強海上風電建設。大唐新能源（０１７９８）升８巴仙，報４﹒
０９銀；中廣核能（０１８１１）升７巴仙，報７﹒３４銀；龍源電力（００９１６）升７巴仙
，報１７﹒１６銀；中國電力（０２３８０）升６巴仙，報３﹒５２銀。
　　體品股有資金重新流入。安踏（０２０２０）第三季ＦＩＬＡ零售數據增長令魚缸失望，加
上比多間大行削目標價，安踏開市初段急跌後反彈，全日升３巴仙，報１３０﹒９銀；申洲
（０２３１３）獲大行唱好，升６巴仙，報１７１﹒９銀；李寧（０２３３１）升３巴仙，報
９０﹒１銀。
　　奶品股普遍急彈。中國飛鶴（０６１８６）升９巴仙，報１３﹒７２銀；蒙牛
（０２３１９）升３巴仙，報４７﹒２５銀；現代牧業（０１１１７）升１５巴仙，報１﹒６７
銀；優然牧業（０９８５８）升８巴仙，報４﹒７２銀。
　　近期科技股強勢，加上開始見資金轉炒二線科技股；工業股普遍亦見有買盤，估計魚缸短期
見短期底部。目前當然唔建議大家追科技股，可以等科技指數普遍向下調整５巴仙再吸納！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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