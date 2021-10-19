【北交所】公募基金積極布局北交所上市公司

《經濟通通訊社１９日專訊》監管部門日前明確北交所股票屬於國內依法發行上市交易的股

票，公募基金可按照合同約定進行投資。目前，國內公募基金正通過三大路徑積極布局：一是已

獲批可投資精選層的３５隻公募基金緊鑼密鼓籌劃中；二是博時等一批基金公司準備通過修改合

同投資精選層；三是打算直接參與北交所投資的公募基金加緊研究推出新產品。

另外，北交所開市兩次全網測試已分別於９月２５日、１０月９日舉行，首批可投資新三板

的基金公司，包括華夏、南方、富國、招商、萬家、工銀瑞信、匯添富等都參與了北交所全網測

試。

中信建投基金表示，正密切關注北交所相關上市企業情況。通過不斷加強對經濟基本面和上

市企業的深入研究，結合國家產業政策導向，緊抓資本市場改革新機遇，挖掘創新型中小企業投

資機會，為投資者參與中小企業投資、分享「專精特新」中小企業成長紅利提供豐富的投資工具

。

匯添富基金認為，公募基金進入北交所平台進行交易，將為新三板市場帶來更多流動性，拓

寬中小企業融資渠道，提升融資效率。同時，公募基金強大的投研實力有助於挖掘優質的中小企

業股票，這對於深化新三板改革，支持創新型和「專精特新」中小企業發展具有重要意義。（ｌ

ｃ）

