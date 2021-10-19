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19/10/2021 09:10

【解決電荒】廣東：加強海上風電、核電、保底清潔煤電等建設

　　《經濟通通訊社１９日專訊》廣東省發展改革委１８日召開全省能源電力保障工作視頻會議

分析研判今冬明春能源供需形勢，研究部署推動全省能源電力保障工作。
　　會議強調，一方面要加快一批天然氣發電、海上風電、核電、抽水蓄能、保底清潔煤電建設
，加強煤炭、天然氣儲備能力建設，持續增強能源安全保障能力；另一方面要大力發展可再生能
源，構建以新能源為主體的新型電力系統，推動新能源產業集群發展。（ｄｗ）

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