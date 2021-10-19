【解決電荒】廣東：加強海上風電、核電、保底清潔煤電等建設

《經濟通通訊社１９日專訊》廣東省發展改革委１８日召開全省能源電力保障工作視頻會議
，
分析研判今冬明春能源供需形勢，研究部署推動全省能源電力保障工作。
會議強調，一方面要加快一批天然氣發電、海上風電、核電、抽水蓄能、保底清潔煤電建設
，加強煤炭、天然氣儲備能力建設，持續增強能源安全保障能力；另一方面要大力發展可再生能
源，構建以新能源為主體的新型電力系統，推動新能源產業集群發展。（ｄｗ）
【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動
|市場動向19/10/2021
移民潮下自動程式交易成大熱投資工具
|中國故事18/10/2021
《神州經脈》季度GDP「破5」工業投資均遜 滬指微跌外資出逃
|財經熱話18/10/2021
第三季外匯基金投資虧損132億 自去年第一季以來首次見紅
|專訪18/10/2021
陶冬：黃金正失「保值」光澤，數據時代需數據化儲備手段（有片）
|財經熱話18/10/2021
【教育股翻生】內地推職業教育 中滙集團展升浪？
|財經熱話18/10/2021
《天冷炒Ｄ乜》北京多地氣溫跌破零度 煤炭羽絨股爆升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰