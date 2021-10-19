【新冠肺炎】全國昨新增本土確診９宗，陝西佔５例內蒙古２宗

《經濟通通訊社１９日專訊》國家衛健委公布，截至昨日（１８日）全國新增確診病例２５

例。其中，本土病例９例（陝西５例，均在西安市；內蒙古２例，均在錫林郭勒盟；湖南１例，

在長沙市；寧夏１例，在銀川市）。境外輸入病例１６例；無新增死亡病例。新增疑似病例１例

，為境外輸入病例（在上海）。

當日新增治愈出院病例２７例，解除醫學觀察的密切接觸者７５２人，重症病例與前一日持

平。境外輸入現有確診病例４５７例（其中重症病例１例），現有疑似病例２例。累計確診病例

９４３８例，累計治愈出院病例８９８１例，無死亡病例。

全國現有確診病例５１４例（其中重症病例１例），累計治愈出院病例９１４２１例，累計

死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９６５７１例，現有疑似病例２例。累計追蹤到密切接

觸者１２１３８４２人，尚在醫學觀察的密切接觸者２０９７６人。

累計收到港澳台地區通報確診病例２８７１３例。其中，香港特別行政區１２２９９例（出

院１１９９４例，死亡２１３例），澳門特別行政區７７例（出院６６例），台灣地區

１６３３７例（出院１３７４２例，死亡８４６例）。



＊新增本土無症狀感染２例＊



昨日新增無症狀感染者１９例，其中境外輸入１７例，本土２例（雲南１例，在德宏傣族景

頗族自治州；陝西１例，在西安市）；當日轉為確診病例４例（均為境外輸入）；當日解除醫學

觀察１９例（境外輸入１８例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者３５６例（境外輸入３４１例）

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