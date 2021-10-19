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19/10/2021 09:47

【新冠肺炎】全國昨新增本土確診９宗，陝西佔５例內蒙古２宗

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國家衛健委公布，截至昨日（１８日）全國新增確診病例２５
例。其中，本土病例９例（陝西５例，均在西安市；內蒙古２例，均在錫林郭勒盟；湖南１例，
在長沙市；寧夏１例，在銀川市）。境外輸入病例１６例；無新增死亡病例。新增疑似病例１例
，為境外輸入病例（在上海）。
　　當日新增治愈出院病例２７例，解除醫學觀察的密切接觸者７５２人，重症病例與前一日持
平。境外輸入現有確診病例４５７例（其中重症病例１例），現有疑似病例２例。累計確診病例
９４３８例，累計治愈出院病例８９８１例，無死亡病例。
　　全國現有確診病例５１４例（其中重症病例１例），累計治愈出院病例９１４２１例，累計
死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９６５７１例，現有疑似病例２例。累計追蹤到密切接
觸者１２１３８４２人，尚在醫學觀察的密切接觸者２０９７６人。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２８７１３例。其中，香港特別行政區１２２９９例（出
院１１９９４例，死亡２１３例），澳門特別行政區７７例（出院６６例），台灣地區
１６３３７例（出院１３７４２例，死亡８４６例）。

＊新增本土無症狀感染２例＊

　　昨日新增無症狀感染者１９例，其中境外輸入１７例，本土２例（雲南１例，在德宏傣族景
頗族自治州；陝西１例，在西安市）；當日轉為確診病例４例（均為境外輸入）；當日解除醫學
觀察１９例（境外輸入１８例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者３５６例（境外輸入３４１例）
。（ｗｌ）

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