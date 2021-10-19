【聚焦人幣】人幣即期收漲３４７點衝破６﹒４０，創逾四個月新高

《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開９５點子後，升

幅繼續擴大，收盤報６﹒３９９８飆３４７點，連續突破６﹒４０、６﹒４１及６﹒４２關，且

創自６月１６日以來逾四個月新高。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現漲３２８點子，報６﹒３９２３，同創四個月新高。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４３０７，較上個交易日跌７點子，止步

三連漲，暫時脫離四個月高位，上個交易日報６﹒４３００。



＊瑞穗：人民幣短期有支撐，若升破６﹒４或遇監管阻力＊



瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰在報告中指出，在中國經濟增長面臨阻力且數據出現疲軟之

際，境內外人民幣漲至四個月高位令人意外，不過預計升勢是短暫的，若人民幣升破６﹒４，監

管層可能再次出手遏制升勢。

他指，支撐人民幣暫時走強的幾個有利因素。首先，因為監管風險增加、房地產行業危機和

限電導致的三季度中國經濟放緩已經在預期之內，年迄今中國經濟增速仍在９﹒８％的高位，預

計年增長８％可以實現。

第二，人行將恒大（０３３３３）危機的風險定義為「可控」，降低了其寬鬆的傾向；此外

監管層已經和房地產業開過座談會，預計房地產投資將有所改善。

第三，中國決定於１１月８－１１日召開第六次全體會議，加上和美國第一階段貿易協議審

查，中國可能希望在短期內保持匯率穩定，而美元回撤和亞幣大漲都對人民幣形成支撐。不過，

他仍維持年底看跌的觀點。（ｊｔ）

