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19/10/2021 15:15

【海航動向】海航重組案明表決，據報有債權人向中紀委投訴盼叫停

　　《經濟通通訊社１９日專訊》進入破產重組階段的海航集團，明日（２０日）將其重組方案
交予過萬名債權人表決。有關處置方案被外界廣泛認為是處理恒大（０３３３３）危機的範本，
不過據英國《金融時報》報道，反對海航重組計劃的債權人不是少數。
　　報道指，在申報海航欠債的超過６﹒４萬名個體中，一些規模較小的債權人及前僱員都反對
這個方案，他們認為自己的利益被忽視了，要求海航重新起草一個更公平的重組方案，他們警告
海航一旦重組「勝利」，普通民眾的血汗錢將會被付之一炬。報道透露，有人曾向中紀委寫信投
訴，要求調查海航管理人員的不當行為。
　　報道又指，不同陣營的債權人正在社交網絡上激烈交鋒，有人批評海航方「無恥」，但有人
表示自己不得不同意重組方案，因為這是他拿回欠款的唯一方法。

＊債務歸集成信託計劃，業務分割四大板塊＊

　　若這份重組方案獲得通過，海航集團及其３２０家子公司將被重組為四個新實體，並將所有
大額債務歸集至一個信託計劃，債主變為信託受益人，分享重整後海航集團的運營收益。據報海
航系３２１家公司被追討的債務總額超過１４﹒６億元人幣。
　　至於新實體的未來去向，主業海航控股（滬：６００２２１）將獲遼寧方大戰略投資，後者
有可能成為海航控股的控股股東；旗下機場業務海航基礎（滬：６００５１５）獲海南國資戰略
投資；至於海航旗下新零售平台供銷大集（深：０００５６４）和旅遊餐飲業務海航創新（滬：
６００５５５）則還未有進展。（ｅｙ）
　

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