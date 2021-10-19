【聚焦人幣】報告：外資續湧入中國，惟不太可能配置風險較高債券

《經濟通通訊社１９日專訊》隨著美國貨幣政策回到正軌，美中１０年期國債息差收窄，中

國國債的相對吸引力暫時略有下降。不過，法國外貿銀行（Ｎａｔｉｘｉｓ）今日發表報告認為

，這不會阻止外資未來繼續湧入中國。但報告同時指出，由於外國投資者不太可能將更多資金配

置到風險較高的債券上，這將會影響最終外資份額的上限。

報告稱，在中國加快金融開放的步伐後，外資持有債券比例從２０１７年７月的１﹒４％上

升至今年８月的３﹒４％，資本流入約２﹒９萬億人民幣。但實際上，外國投資者只佔中國在岸

債券市場的很小一部分，並且外資資產配置的５８％集中於國債、２８％為政策性銀行債券。從

總體上看，這兩種債券佔整個市場比例僅３６％。



＊外資不配置在岸高風險債券，成人幣國際化阻礙之一＊



報告認為，經濟增長放緩、信貸風險上升以及監管收緊等不利因素意味著，外國投資者不太

可能將更多資金配置到風險較高的債券上。外國投資者對中國市場缺乏了解可能會是其擴大在岸

份額的障礙，但房地產開發商的違約事件表明，離岸債券可能也並非安全的選擇，哪怕收益率較

高。投資者對風險較高的在岸債券缺乏興趣，這將會影響最終外資份額的上限，並且也是人民幣

國際化面臨的眾多障礙之一。（ｗｌ）

