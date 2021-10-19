【決心開放】中國申請加入ＣＰＴＰＰ，前路漫漫挑戰多

《經濟通通訊社記者林雯婕１９日報道》中國於９月１６日正式申請加入「全面與進步跨太

平洋夥伴關係協定」（ＣＰＴＰＰ），這是中國繼簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（ＲＣＥ

Ｐ）以來，在國際貿易領域中又邁出的重要一步，顯示出中國進一步改革開放的決心。

ＣＰＴＰＰ前身是「跨太平洋夥伴協定」（ＴＰＰ）。美國在２０１７年退出後，以日本為

首的１１個國家將有 關協定改組為ＣＰＴＰＰ。其餘１０個簽署國包括加拿大、澳洲、新西蘭

、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯，協定總人口約５億，生產總額１１萬

億美元，約佔全球ＧＤＰ的１３％。



＊加入ＣＰＴＰＰ，中國ＧＤＰ將增加０﹒７３５％＊



分析指，中國在此時申請加入ＣＰＴＰＰ一方面是希望形成以開放促進國內改革、再以改革

促進更高水平對外開放的「雙促」良性循環；另一方面也是想要抓住美國退出ＣＰＴＰＰ的時機

，積極參與經貿多邊主義框架。若美國重返ＣＰＴＰＰ後中國再申請加入，美國將主導與中國的

談判，談判難度也將會進一步提高。

對於中國加入的經濟效益，中國農業大學經濟管理學院經濟貿易系李春頂曾做過測算，若中

國加入ＣＰＴＰＰ，中國社會福利將提高０﹒３８６％，ＧＤＰ將增加０﹒７３５％，製造業就

業增長１﹒７２２％，出口貿易增加４﹒６９％，進口貿易增加５﹒３３９％。因此從直接的經

濟效應上考慮，中國加入ＣＰＴＰＰ是有益的。



＊中國加入ＣＰＴＰＰ面臨諸多挑戰＊



不過，中國想要加入ＣＰＴＰＰ並不容易，作為全球最高標準的自由貿易協定，ＣＰＴＰＰ

在對國有企業、勞工保護、電子商務、知識產權保護等領域都有相當高的要求，中國在許多方面

還未達到標準，有的還存在制度性障礙。

目前中國只是提交了加入申請，才剛剛開始第一步。接下來，中國要爭取全部１１個成員國

同意，並與ＣＰＴＰＰ工作組就加入的條件和條款進行談判，客觀上存在較大的不確定性，這才

是中國加入ＣＰＴＰＰ最關鍵的一步。

國泰君安在近期發布的一份報告中總結了ＣＰＴＰＰ在多領域的要求，其中ＣＰＴＰＰ的國

企規則是中國加入ＣＰＴＰＰ的難點之一。國企條款要求政府保持競爭中性，核心是「非歧視性

待遇」和「非商業性援助」，要求相當嚴格。

其次，勞工條款中「勞工結社自由和集體談判權」、「消除強逼勞動」和工作時間與工作環

境等也是中國尚未能滿足的；電子商務中的數據自由流動和數據本地化、個人信息保護、商業機

密保護和公開源代碼等挑戰性較大；政府採購中的採購範圍的擴大、非歧視性和透明度等要求亦

十分嚴格。而在知識產權的保護範圍和標準、執行和處罰力度方面都高於ＲＣＥＰ及其他經貿協

議。 投資方面，ＣＰＴＰＰ要求更加自由的資本流動，這也是中國正在努力的方向。

此外，中國在環境保護、競爭政策、貨物的市場准入、金融服務、電信服務等其他方面的訴

求與ＣＰＴＰＰ也有一定差距。

面對上述挑戰，中國社科院世經政所國際貿易研究室副主任蘇慶義指，中國一方面需要在對

標ＣＰＴＰＰ規則方面表現出切實的行動力，另一方面需要付出外交努力去爭取ＣＰＴＰＰ成員

國的支持，增信釋疑，讓它們相信中國的執行力。對於中國而言，必須通過持續深入的改革來讓

ＣＰＴＰＰ成員國確信中國對標ＣＰＴＰＰ規則的努力，比如在自貿區更大範圍地試行相關規則

，並盡快推廣到全國，抓緊落實沒有完成的改革任務。



＊台灣當局跟風加入ＣＰＴＰＰ，給成員國出「難題」＊



就在中國提交申請後不到一個星期，台灣當局在９月２２日晚也表示已向ＣＰＴＰＰ提交加

入申請。台灣行政院經貿談判總談判代表鄧振中表示，台灣當局是以「台澎金馬個別關稅領域」

的名稱提出向ＣＰＴＰＰ提出申請的，因為該名稱爭議最小。

「台澎金馬個別關稅領域」（ＴＰＫＭ）是目前台灣在世界貿易組織（ＷＴＯ）的會籍名稱

，台灣與其他國家簽訂經貿協定也多以此名義。

《日本經濟新聞》分析指，台灣選擇在這一時機申請加入ＣＰＴＰＰ，表明他們急於回應大

陸的舉動。中國（大陸）和台灣地區不管是哪一方加入了ＣＰＴＰＰ，另一方的加入則會變得困

難。雙方預計會對ＣＰＴＰＰ成員國各自施加影響。

針對台灣申請加入ＣＰＴＰＰ，外交部發言人趙立堅９月２３日在例行記者會上明確表示，

世界上只有一個中國，台灣地區是中國不可分割的一部分，「一個中國」原則是公認的國際關係

準則和國際社會普遍共識。趙立堅稱，中國堅決反對任何國家與台灣進行官方往來，堅決反對台

灣地區加入任何官方性質的協議和組織。中方的這一立場是明確的。

