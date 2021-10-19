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19/10/2021 13:59

【新冠疫苗】國藥：進一步擴大與希臘在新冠疫苗等領域合作

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國藥集團中國生物與希臘共和國新冠疫苗合作視頻會召開，雙
方就新冠疫苗及相關領域可能開展的合作交換意見。
　　國藥集團生物制品事業部總裁朱京津表示，國藥集團中國生物是全球唯一在３條技術路線上
研發４款新冠疫苗的企業，同時在新冠肺炎診斷和治療藥物研發方面都取得了突出成果。希望雙
方進一步擴大新冠疫苗合作範圍，使更多優質醫藥產品惠及希臘及歐洲人民。（ｄｗ）

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