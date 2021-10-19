【大國博弈】世貿組織將進行第八次對華貿易政策審議會議

《經濟通通訊社１９日專訊》據《新華社》報道，世貿組織將於１０月２０日及２２日，舉
行第八次對華貿易政策審議會議。
商務部部長王文濤、副部長兼國際貿易談判副代表王受文將以視像方式出席和發言，中國常
駐世貿組織代表李成鋼則會在日內瓦親身出席會議。
商務部表示，中方高度重視第８次審議工作，目前各項準備工作進展順利，將向世貿成員闡
述中方新發展理念和改革開放的新舉措，以及回應成員的關注。（ｄｗ）
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