【ＦＯＣＵＳ】蘋果晶片放驚嚇，龍頭過氣皆可能

【ＦＯＣＵＳ】去年中祭出Ａｐｐｌｅ Ｓｉｌｉｃｏｎ「換芯」戰略的蘋果公司，周二

（１９日）凌晨借秋季發布會放出「野獸級」驚嚇－－發布新ＭａｃＢｏｏｋ Ｐｒｏ機型，揭

開兩款名為Ｍ１ Ｐｒｏ及Ｍ１ Ｍａｘ自研晶片的神秘面紗，跟晶片龍頭Ｉｎｔｅｌ日漸分道

揚鑣。

除了英特爾，同樣想問「誰動了我的蛋糕？」問題的，或許還有中國電商龍頭阿里巴巴。隨

著社交電商、興趣電商等各式新模式興起，阿里於內地電商市場份額已從２０１５年的

７８％降至最新的５１％。



＊合作１５年一朝踢，「贏回」遙遙無期＊



９０年代起，電腦上的一紙「Ｉｎｔｅｌ Ｉｎｓｉｄｅ」標籤，堪稱使用體驗行雲流水的

認證，也奠定英特爾晶片大廠近半世紀的龍頭地位。不過，２００５年以來一直倚賴英特爾晶片

作為Ｍａｃ機「大腦」的的蘋果公司，偏偏要另起爐灶，於去年６月宣布擬用兩年時間，以自研

晶片取代英特爾晶片，用於旗下Ｍａｃ筆電等產品。

時間飛逝，繼去年１１月推出首款Ｍ１自研晶片，帶動Ｍａｃ銷量飆升之後，蘋果今日再揭

盅兩款Ｍ１ Ｐｒｏ、Ｍ１ Ｍａｘ升級版晶片。相比Ｍ１擁有１６０億個電晶體，同為５納米

的Ｍ１ Ｐｒｏ、Ｍ１ Ｍａｘ，封裝電晶體數量分別飆升至３３７億、５７０億個，其中後者

ＧＰＵ的圖形處理效能較Ｍ１加快４倍，但功耗卻減少四成。

蘋果自研晶片放出「野獸級」驚嚇，令英特爾新任首席執行官Ｐａｔ

Ｇｅｌｓｉｎｇｅｒ口中「希望隨著時間推移，贏回（ｗｉｎ ｂａｃｋ）這部分業務」，顯得

遙遙無期。



＊阿里電商市場份額直降，特斯拉勁敵多＊



英特爾近半世紀榮耀漸過氣，背後是蘋果冀望令設備體驗和性能最大化的野心。而雄霸內地

電商頭把交椅長逾１５年的阿里巴巴，也愈來愈感如坐針氈，原因是Ｚ世代消費者不再像父母輩

一代「缺啥搜啥」的定向網購，而是鍾情更多驚喜發現、娛樂互動式購物體驗。

拼多多、微信、抖音、快手、小紅書等群強並起之下，研究公司ｅＭａｒｋｅｔｅｒ數據顯

示，阿里在內地零售電商市場的份額已從２０１５年的７８％降至２０２１年的５１％。

此外，電動車之王特斯拉同樣面對後起之秀的威脅，例如獲得亞馬遜加持的

Ｒｉｖｉａｎ。跟特斯拉的Ｃｙｂｅｒｔｒｕｃｋ一再延遲交付不同，Ｒｉｖｉａｎ的首輛電動

皮卡已於上月組裝出廠。此外，另一家主攻高端車型的Ｌｕｃｉｄ，其新款電動車續航力、馬力

均跑贏特斯拉。

科技不斷迭代，凡事皆有可能。

