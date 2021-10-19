  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/10/2021 09:27

【香港政情】林鄭月娥跌倒手肘骨折留院一晚後，今早出院

　　《經濟通通訊社１９日專訊》行政長官林鄭月娥昨（１８日）晚在禮賓府跌倒手肘骨折留院
一晚後，今早約９時離開瑪麗醫院。她右手打上石膏，向傳媒點頭示意，說「多謝關心」後，坐
車離開。
　　特首辦凌晨公布，林鄭月娥跌倒後，自行前往醫院，經醫生檢查後證實右手手肘輕微骨折。
按醫生建議，她留院觀察和暫時休假，期間由政務司司長李家超署理行政長官職務。
　　今日行政會議將休會，會議前的會見傳媒環節將會取消。（ｃｌ）

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning19/10/2021
溫鋼城：吉利增持極氪屬意料之內　企穩50天線後上望27元
市場動向19/10/2021
建行(亞洲)推出全新3年買入股票無上限免佣優惠
市場動向19/10/2021
移民潮下自動程式交易成大熱投資工具
中國故事18/10/2021
《神州經脈》季度GDP「破5」工業投資均遜　滬指微跌外資出逃
財經熱話18/10/2021
第三季外匯基金投資虧損132億　自去年第一季以來首次見紅
專訪18/10/2021
陶冬：黃金正失「保值」光澤，數據時代需數據化儲備手段（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金