【香港政情】林鄭月娥跌倒手肘骨折留院一晚後，今早出院

《經濟通通訊社１９日專訊》行政長官林鄭月娥昨（１８日）晚在禮賓府跌倒手肘骨折留院
一晚後，今早約９時離開瑪麗醫院。她右手打上石膏，向傳媒點頭示意，說「多謝關心」後，坐
車離開。
特首辦凌晨公布，林鄭月娥跌倒後，自行前往醫院，經醫生檢查後證實右手手肘輕微骨折。
按醫生建議，她留院觀察和暫時休假，期間由政務司司長李家超署理行政長官職務。
今日行政會議將休會，會議前的會見傳媒環節將會取消。（ｃｌ）
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