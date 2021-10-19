【修例風暴】潘曉穎母親邀約對質，保安局：解決事件主導權在台灣

《經濟通通訊社１９日專訊》台灣殺人案死者潘曉穎的母親透過網台發布錄音，邀請案件疑

犯陳同佳等人，在明天（２０日）上午到政府總部門口當面對質。聖公會教省秘書長管浩鳴引述

陳同佳表示，不會出席，未有交代原因，管浩鳴本人亦不會出席。

保安局指，就有關邀請，稍後將回覆潘太，又稱香港現時沒有法例容許政府強行將陳同佳送

到台灣，現時解決事件的主導權在台灣當局。

立法會議員周浩鼎和李慧琼亦表示，未能出席邀請活動。（ｃｌ）（ｚｚ）

