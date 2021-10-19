【企業盈警】麗新發展（００４８８）料全年虧損減最少２５％

《經濟通通訊社１９日專訊》麗新發展（００４８８）公布，預期截至７月３１日止年度淨

虧損比去年度虧損約２９﹒３５億元減少至不少於２５％。

該集團指，虧損收窄主要由於對比去年同期，於本年度投資物業之公平值虧損淨額、撇減已

落成待售物業至可變現淨值及使用權資產減值之減少所致。

該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

