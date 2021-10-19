【企業盈警】麗新製衣（００１９１）料全年虧損減最少３０％

《經濟通通訊社１９日專訊》麗新製衣（００１９１）公布，預期截至７月３１日止年度淨
虧損比去年度虧損約１９﹒６６億元減少至不少於３０％。
該集團指，虧損收窄主要由於對比去年同期，於本年度投資物業公平值虧損淨額、撇減已落
成待售物業至可變現淨值及使用權資產減值之減少所致。
該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）
【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動
|市場動向19/10/2021
移民潮下自動程式交易成大熱投資工具
|中國故事18/10/2021
《神州經脈》季度GDP「破5」工業投資均遜 滬指微跌外資出逃
|財經熱話18/10/2021
第三季外匯基金投資虧損132億 自去年第一季以來首次見紅
|專訪18/10/2021
陶冬：黃金正失「保值」光澤，數據時代需數據化儲備手段（有片）
|財經熱話18/10/2021
【教育股翻生】內地推職業教育 中滙集團展升浪？
|財經熱話18/10/2021
《天冷炒Ｄ乜》北京多地氣溫跌破零度 煤炭羽絨股爆升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰