《日入而息》跨境理財通服務今啟動，中國鐵塔首三季多賺１５％

《今天重點》
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中銀香港（０２３８８）成功為客戶開通首個北向通與南向通
帳戶；今早已成功辦理首筆南向通
及北向通交易
匯豐料初期客戶對「南向通」需求稍高於「北向通」
銀行界表示跨境理財通試點或「北熱南冷」，看好長期前景
傳恒大向合生創展出售恒大物業股權談判暫停
恒大售恒大．睿峰，傳成功轉讓予項目合夥股東
據報恒大地產已按時支付一筆境內債券利息
中國鐵塔（００７８８）首三季純利按年升１５﹒２％
國泰航空（００２９３）首９月載客量按年跌８９﹒４％，載
貨量跌５﹒５％
傳世茂服務（００８７３）折讓最多９﹒７５％配售逾１億股
，籌１６﹒９億元
林鄭：右手手肘骨部分崩了，料需兩至三周癒合
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《即日市況》
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恒指高收３７７點報２５７８７，科指升１９４點報６５１８
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《深滬股市》
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滬指收升０﹒７％未破三千六，數據走弱降準聲音漸大
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《美元匯價》
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歐元或上試１﹒１６８０╱１﹒１７１０阻力
歐元最新報１﹒１６５７╱５９，日圓最新報１１４﹒１７╱２０
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《公司業績》
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中海外（００６８８）首九個月經營溢利按年升１﹒５％，收入升２８％
中國鐵塔（００７８８）首三季純利按年升１５﹒２％
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《公司資訊》
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阿里巴巴（０９９８８）旗下阿里雲發布５納米伺服器晶片；
據報阿里報名參與紫光破產重整，擬至少５００萬人民幣接盤
；阿里張勇稱加大對基礎科研支持力度，青橙獎獎金提升至３
０００萬
佐丹奴（００７０９）第三季銷售額跌１１﹒６％，首三季升
８﹒５％
完美醫療（０１８３０）第二財季銷售合同按年升３４﹒３％
萬達商管獲批赴港ＩＰＯ，此前曾在Ａ股排隊六年
金斯瑞（０１５４８）非全資附屬公司公布研製劑初步臨床結
果
保泰表示融資主要用於香港市場，目前保障額達３８億元；保
泰獲三井領投逾２０００萬美元，永明金融加大策略投資
中電（００００２）延長轄下電動車充電站免費充電服務至明
年底
優庫資源（０２１１２）高院未有發出清盤令，下次清盤聆訊
於明年３月底舉行
國泰航空（００２９３）首９月載客量按年跌８９﹒４％，載
貨量跌５﹒５％
大新銀行（０２３５６）交稅「快應錢」稅貸年利率低至１﹒
０８％
海鑫集團（０１８５０）恢復公眾持股量
李澤楷旗下富衛美國上市恐觸礁，因ＳＥＣ憂受中國監管影響
和鉑醫藥（０２１４２）治療甲狀腺眼病藥物完成首名患者的
首次給藥
雷軍料小米汽車於２０２４年上半年正式量產
電視廣播（００５１１）就網民煽動他人向其客戶及藝員無差
別網絡欺凌報警
小鵬汽車（０９８６８）附屬購匯天Ａ系列優先股，涉７００
０萬美元
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《國企紅籌》
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中國電力（０２３８０）與碧水源科技簽訂戰略合作協議
中海石油化學（０３９８３）認購良中國銀行４億元人民幣結
構性存款產品
兗煤澳大利亞（０３６６８）第三季原煤產量按季升１０％
城建設計（０１５９９）第三季重要項目中標共３﹒５６億元
人民幣
國藥控股（０１０９９）第三季度純利按年跌６％至３﹒３億
元人民幣
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《神州民企》
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驢跡科技（０１７４５）主席臧偉仲擬增持股權
春立醫療（０１８５８）擬向集合資管計劃配發一成Ａ股
騰訊（００７００）公布掌紋識別專利，可提高掌紋識別準確
性
吉利旗下富豪汽車落實瑞典上市，集資約２９億美元
海通國際（００６６５）將推出第三隻主動管理形式的ＥＳＧ
基金
銀杏教育（０１８５１）與成都融創合作培養文旅業人才
特步（０１３６８）第三季主品牌內地零售銷售按年錄中雙位
數增長
匯鑫小貸（０１５７７）收購晉江匯鑫３３３０萬元股份，持
股量增至７２﹒５％
傳世茂服務（００８７３）折讓最多９﹒７５％配售逾１億股
，籌１６﹒９億元
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《中國要聞》
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上海將探索強制性金融機構環境信息披露試點
深交所李輝稱積極推動深市指數衍生品上市
上海推２０項舉措加快基礎研究發展
工信部表示確保工業經濟完成全年目標，為明年打好基礎
陳鳴波稱將從三個方面加快建設上海氫能產業創新高地
華潤燃氣邯鄲公司天然氣洩露，３名維修人員窒息死亡
期貨法草案二審，擬加強保證金安全存管監控
工信部公布撤銷車船稅減免車型目錄，理想ＯＮＥ在列
民航局表示積極支持深圳寶安國際機場提升國際樞紐能級
江西落地第五批國家集中採購藥品，平均降價５６％
第三季地產業ＧＤＰ跌１﹒６％，住宿餐飲增５﹒７％
人行１００億逆回購利率持平，單日零投放零回籠
助明星前女友鄭爽逃稅，張恒被罰３２２７萬元
上海證監局表示今年浦東上市公司發展取得新的進步
韓正稱推動「一帶一路」國家能源供給邁向更綠色發展
據報廣東省房協今開會討論提振市場，多家粵房企參加
長沙第二批土地出讓僅十宗地塊底價成交，涉資８８億
中國申請加入ＣＰＴＰＰ，前路漫漫挑戰多
標普表示中國發境外地方債將提升地方政府治理透明度
海航重組案明表決，據報有債權人向中紀委投訴盼叫停
寧德時代於宜春成立新能源科技公司，註冊資本２０億
字節跳動確認商業化團隊「撤城裁員」，稱屬正常業務調整
市監局等六部門表示支持民營企業參與全球競爭
上海中原表示上周上海新房成交反彈七成
傳監管指導房企和部分煤企發債，新債只可償舊債本金
內地擬開放更多服務行業，包括電信互聯網教育醫療等
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《寶島快訊》
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台股收升１﹒２％，報１６９００﹒６７點
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《其他消息》
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潘曉穎母親邀約對質，保安局表示解決事件主導權在台灣
潘永祥稱倘政府收回部分漁塘作整體規劃及保育是好事
聶德權稱公務員團隊數量不重要，請對人最重要
陳帆稱北部都會區鐵路走線待定，公開招標有利造價
林鄭月娥跌倒手肘骨折留院一晚後，今早出院
「智方便」系統全面恢復服務
五中大生前年二號橋衝突暴動罪成，判監４年９個月至４年１
１個月
粵港澳合辦２０２５年全運會，霍震霆：爭取香港舉行開幕式
深股通額度全日用４０億元；滬股通額度全日用近３４億元，
陸股通淨流入３９億元
邱騰華向歐盟各國駐港貿易專員和商會闡述香港營商環境
海茵莊園料最快月內開價，首批涉不少於３１２伙
華坊料九龍塘廣播道７９號住宅地估值最多１４﹒５億
黃偉然被控製造爆炸品罪，下月９日在區域法院答辯
戴耀廷等３人涉選舉非法行為，押後四星期再訊
＃ＬＹＯＳ最快周內公布樓書，花園複式戶以招標推售
經絡按揭８月息率指數維持１﹒５８厘
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《大國博弈》
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報告指在歐中企逆勢發展，但歐盟營商環境評價兩連降
世貿組織將進行第八次對華貿易政策審議會議
中俄艦隊一同穿越津輕海峽，日方關注
中國８月減持美債２１３億，持倉創２０１０年來最低
英首相稱不拒絕中國投資，中國外交部冀與英務實合作
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《恒大困局》
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傳恒大向合生創展出售恒大物業股權談判暫停
恒大售恒大．睿峰，傳成功轉讓予項目合夥股東
據報恒大地產已按時支付一筆境內債券利息
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《理財通》
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中銀香港（０２３８８）成功為客戶開通首個北向通與南向通
帳戶；今早已成功辦理首筆南向通及北向通交易
人行表示業務落地一小時，１１５個「南向通」投資戶開立
信銀國際今啟動服務，料明年跨境客貢獻財管收入倍翻
光大證券表示跨境理財通投資限額及品種料有提升空間
匯豐料初期客戶對「南向通」需求稍高於「北向通」
大新銀行（０２３５６）推理財通南向通服務，提供２００種
產品
恒生（０００１１）與恒生中國推理跨境財通服務，提供逾１
４０種產品；恒生表丕香港和內地累計收到逾千名客戶對服務
感興趣
招商永隆銀行及招商銀行完成跨境理財通首筆業務
招行（０３９６８）受疫情影響，首批「北向通」客戶為存量
客戶
渣打香港料內地投資者對跨境投資需求將明顯增加
華僑永亨銀行夥平安銀行推出「跨境理財通」業務
銀行界表示跨境理財通試點或「北熱南冷」，看好長期前景
南洋商業銀行表示提供逾４００隻理財產品予客戶選擇
星展香港與郵儲銀行合作推跨境理財通業務
工銀亞洲順利完成首筆「北向通」及「南向通」交易
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《解決電荒》
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中國鋁主要產地廣西擬將冶煉商電價提高５０％
全國煤炭日產量創新高，動力煤主力價格續近飆９％
工信部表示堅決執行鋼鐵水泥等產能置換，配合有序用電
廣東表示加強海上風電、核電、保底清潔煤電等建設
秦皇島港與煤企聯合承諾，發布港口平艙指導價
國資委表示水電核電企業要「度電必爭」，積極提高供應
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《重拳監管》
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官媒評論表示應用程式解除外鏈屏蔽，不能光靠企業自糾
工信部表示對民生服務類ＡＰＰ專項檢查，１４款已下架
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《新冠肺炎》
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本港新增２宗確診，一名患者已接種兩劑疫苗
北京豐台通報１宗陽性個案，屬上海夫婦二代傳播
廣東表示國慶假期以來外省返粵人員４８小時內核酸檢測
３６歲男子因違反強制檢疫令被判監１０天
澳門表示今午起經珠澳口岸入境珠海毋須隔離
酒店業主聯會李漢城料新一輪檢疫酒店增２０００房間
國藥表示進一步擴大與希臘在新冠疫苗等領域合作
聶德權稱疫苗供應足以應付第三針，冀鼓勵長者接種
第六輪檢疫酒店涵蓋４０間酒店，提供１﹒１５萬房間
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