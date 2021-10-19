  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/10/2021 19:07

《日入而息》跨境理財通服務今啟動，中國鐵塔首三季多賺１５％

　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中銀香港（０２３８８）成功為客戶開通首個北向通與南向通
　　帳戶；今早已成功辦理首筆南向通　　　　　　　　　　　　
　　及北向通交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　匯豐料初期客戶對「南向通」需求稍高於「北向通」　　　　
　　銀行界表示跨境理財通試點或「北熱南冷」，看好長期前景　
　　傳恒大向合生創展出售恒大物業股權談判暫停　　　　　　　
　　恒大售恒大．睿峰，傳成功轉讓予項目合夥股東　　　　　　
　　據報恒大地產已按時支付一筆境內債券利息　　　　　　　　
　　中國鐵塔（００７８８）首三季純利按年升１５﹒２％　　　
　　國泰航空（００２９３）首９月載客量按年跌８９﹒４％，載
　　貨量跌５﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳世茂服務（００８７３）折讓最多９﹒７５％配售逾１億股
　　，籌１６﹒９億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　林鄭：右手手肘骨部分崩了，料需兩至三周癒合　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指高收３７７點報２５７８７，科指升１９４點報６５１８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬指收升０﹒７％未破三千六，數據走弱降準聲音漸大
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元或上試１﹒１６８０╱１﹒１７１０阻力　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１６５７╱５９，日圓最新報１１４﹒１７╱２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海外（００６８８）首九個月經營溢利按年升１﹒５％，收入升２８％
　　中國鐵塔（００７８８）首三季純利按年升１５﹒２％　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）旗下阿里雲發布５納米伺服器晶片；
　　據報阿里報名參與紫光破產重整，擬至少５００萬人民幣接盤
　　；阿里張勇稱加大對基礎科研支持力度，青橙獎獎金提升至３
　　０００萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　佐丹奴（００７０９）第三季銷售額跌１１﹒６％，首三季升
　　８﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　完美醫療（０１８３０）第二財季銷售合同按年升３４﹒３％
　　萬達商管獲批赴港ＩＰＯ，此前曾在Ａ股排隊六年　　　　　
　　金斯瑞（０１５４８）非全資附屬公司公布研製劑初步臨床結
　　果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　保泰表示融資主要用於香港市場，目前保障額達３８億元；保
　　泰獲三井領投逾２０００萬美元，永明金融加大策略投資　　
　　中電（００００２）延長轄下電動車充電站免費充電服務至明
　　年底　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　優庫資源（０２１１２）高院未有發出清盤令，下次清盤聆訊
　　於明年３月底舉行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　國泰航空（００２９３）首９月載客量按年跌８９﹒４％，載
　　貨量跌５﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　大新銀行（０２３５６）交稅「快應錢」稅貸年利率低至１﹒
　　０８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　海鑫集團（０１８５０）恢復公眾持股量　　　　　　　　　
　　李澤楷旗下富衛美國上市恐觸礁，因ＳＥＣ憂受中國監管影響
　　和鉑醫藥（０２１４２）治療甲狀腺眼病藥物完成首名患者的
　　首次給藥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　雷軍料小米汽車於２０２４年上半年正式量產　　　　　　　
　　電視廣播（００５１１）就網民煽動他人向其客戶及藝員無差
　　別網絡欺凌報警　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　小鵬汽車（０９８６８）附屬購匯天Ａ系列優先股，涉７００
　　０萬美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國電力（０２３８０）與碧水源科技簽訂戰略合作協議　　
　　中海石油化學（０３９８３）認購良中國銀行４億元人民幣結
　　構性存款產品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　兗煤澳大利亞（０３６６８）第三季原煤產量按季升１０％　
　　城建設計（０１５９９）第三季重要項目中標共３﹒５６億元
　　人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　國藥控股（０１０９９）第三季度純利按年跌６％至３﹒３億
　　元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　驢跡科技（０１７４５）主席臧偉仲擬增持股權　　　　　　
　　春立醫療（０１８５８）擬向集合資管計劃配發一成Ａ股　　
　　騰訊（００７００）公布掌紋識別專利，可提高掌紋識別準確
　　性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　吉利旗下富豪汽車落實瑞典上市，集資約２９億美元　　　　
　　海通國際（００６６５）將推出第三隻主動管理形式的ＥＳＧ
　　基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　銀杏教育（０１８５１）與成都融創合作培養文旅業人才　　
　　特步（０１３６８）第三季主品牌內地零售銷售按年錄中雙位
　　數增長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　匯鑫小貸（０１５７７）收購晉江匯鑫３３３０萬元股份，持
　　股量增至７２﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳世茂服務（００８７３）折讓最多９﹒７５％配售逾１億股
　　，籌１６﹒９億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上海將探索強制性金融機構環境信息披露試點　　　　　　　
　　深交所李輝稱積極推動深市指數衍生品上市　　　　　　　　
　　上海推２０項舉措加快基礎研究發展　　　　　　　　　　　
　　工信部表示確保工業經濟完成全年目標，為明年打好基礎　　
　　陳鳴波稱將從三個方面加快建設上海氫能產業創新高地　　　
　　華潤燃氣邯鄲公司天然氣洩露，３名維修人員窒息死亡　　　
　　期貨法草案二審，擬加強保證金安全存管監控　　　　　　　
　　工信部公布撤銷車船稅減免車型目錄，理想ＯＮＥ在列　　　
　　民航局表示積極支持深圳寶安國際機場提升國際樞紐能級　　
　　江西落地第五批國家集中採購藥品，平均降價５６％　　　　
　　第三季地產業ＧＤＰ跌１﹒６％，住宿餐飲增５﹒７％　　　
　　人行１００億逆回購利率持平，單日零投放零回籠　　　　　
　　助明星前女友鄭爽逃稅，張恒被罰３２２７萬元　　　　　　
　　上海證監局表示今年浦東上市公司發展取得新的進步　　　　
　　韓正稱推動「一帶一路」國家能源供給邁向更綠色發展　　　
　　據報廣東省房協今開會討論提振市場，多家粵房企參加　　　
　　長沙第二批土地出讓僅十宗地塊底價成交，涉資８８億　　　
　　中國申請加入ＣＰＴＰＰ，前路漫漫挑戰多　　　　　　　　
　　標普表示中國發境外地方債將提升地方政府治理透明度　　　
　　海航重組案明表決，據報有債權人向中紀委投訴盼叫停　　　
　　寧德時代於宜春成立新能源科技公司，註冊資本２０億　　　
　　字節跳動確認商業化團隊「撤城裁員」，稱屬正常業務調整　
　　市監局等六部門表示支持民營企業參與全球競爭　　　　　　
　　上海中原表示上周上海新房成交反彈七成　　　　　　　　　
　　傳監管指導房企和部分煤企發債，新債只可償舊債本金　　　
　　內地擬開放更多服務行業，包括電信互聯網教育醫療等　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股收升１﹒２％，報１６９００﹒６７點　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潘曉穎母親邀約對質，保安局表示解決事件主導權在台灣　　
　　潘永祥稱倘政府收回部分漁塘作整體規劃及保育是好事　　　
　　聶德權稱公務員團隊數量不重要，請對人最重要　　　　　　
　　陳帆稱北部都會區鐵路走線待定，公開招標有利造價　　　　
　　林鄭月娥跌倒手肘骨折留院一晚後，今早出院　　　　　　　
　　「智方便」系統全面恢復服務　　　　　　　　　　　　　　
　　五中大生前年二號橋衝突暴動罪成，判監４年９個月至４年１
　　１個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　粵港澳合辦２０２５年全運會，霍震霆：爭取香港舉行開幕式
　　深股通額度全日用４０億元；滬股通額度全日用近３４億元，
　　陸股通淨流入３９億元　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　邱騰華向歐盟各國駐港貿易專員和商會闡述香港營商環境　　
　　海茵莊園料最快月內開價，首批涉不少於３１２伙　　　　　
　　華坊料九龍塘廣播道７９號住宅地估值最多１４﹒５億　　　
　　黃偉然被控製造爆炸品罪，下月９日在區域法院答辯　　　　
　　戴耀廷等３人涉選舉非法行為，押後四星期再訊　　　　　　
　　＃ＬＹＯＳ最快周內公布樓書，花園複式戶以招標推售　　　
　　經絡按揭８月息率指數維持１﹒５８厘　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　報告指在歐中企逆勢發展，但歐盟營商環境評價兩連降　　　
　　世貿組織將進行第八次對華貿易政策審議會議　　　　　　　
　　中俄艦隊一同穿越津輕海峽，日方關注　　　　　　　　　　
　　中國８月減持美債２１３億，持倉創２０１０年來最低　　　
　　英首相稱不拒絕中國投資，中國外交部冀與英務實合作　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　《恒大困局》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　傳恒大向合生創展出售恒大物業股權談判暫停　　　　　　　
　　恒大售恒大．睿峰，傳成功轉讓予項目合夥股東　　　　　　
　　據報恒大地產已按時支付一筆境內債券利息　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　《理財通》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中銀香港（０２３８８）成功為客戶開通首個北向通與南向通
　　帳戶；今早已成功辦理首筆南向通及北向通交易　　　　　　
　　人行表示業務落地一小時，１１５個「南向通」投資戶開立　
　　信銀國際今啟動服務，料明年跨境客貢獻財管收入倍翻　　　
　　光大證券表示跨境理財通投資限額及品種料有提升空間　　　
　　匯豐料初期客戶對「南向通」需求稍高於「北向通」　　　　
　　大新銀行（０２３５６）推理財通南向通服務，提供２００種
　　產品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　恒生（０００１１）與恒生中國推理跨境財通服務，提供逾１
　　４０種產品；恒生表丕香港和內地累計收到逾千名客戶對服務
　　感興趣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　招商永隆銀行及招商銀行完成跨境理財通首筆業務　　　　　
　　招行（０３９６８）受疫情影響，首批「北向通」客戶為存量
　　客戶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　渣打香港料內地投資者對跨境投資需求將明顯增加　　　　　
　　華僑永亨銀行夥平安銀行推出「跨境理財通」業務　　　　　
　　銀行界表示跨境理財通試點或「北熱南冷」，看好長期前景　
　　南洋商業銀行表示提供逾４００隻理財產品予客戶選擇　　　
　　星展香港與郵儲銀行合作推跨境理財通業務　　　　　　　　
　　工銀亞洲順利完成首筆「北向通」及「南向通」交易　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　《解決電荒》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國鋁主要產地廣西擬將冶煉商電價提高５０％　　　　
　　全國煤炭日產量創新高，動力煤主力價格續近飆９％　　
　　工信部表示堅決執行鋼鐵水泥等產能置換，配合有序用電
　　廣東表示加強海上風電、核電、保底清潔煤電等建設　　
　　秦皇島港與煤企聯合承諾，發布港口平艙指導價　　　　
　　國資委表示水電核電企業要「度電必爭」，積極提高供應
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　《重拳監管》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　官媒評論表示應用程式解除外鏈屏蔽，不能光靠企業自糾
　　工信部表示對民生服務類ＡＰＰ專項檢查，１４款已下架
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　本港新增２宗確診，一名患者已接種兩劑疫苗　　　　　
　　北京豐台通報１宗陽性個案，屬上海夫婦二代傳播　　　
　　廣東表示國慶假期以來外省返粵人員４８小時內核酸檢測
　　３６歲男子因違反強制檢疫令被判監１０天　　　　　　
　　澳門表示今午起經珠澳口岸入境珠海毋須隔離　　　　　
　　酒店業主聯會李漢城料新一輪檢疫酒店增２０００房間　
　　國藥表示進一步擴大與希臘在新冠疫苗等領域合作　　　
　　聶德權稱疫苗供應足以應付第三針，冀鼓勵長者接種　　
　　第六輪檢疫酒店涵蓋４０間酒店，提供１﹒１５萬房間　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｚｚ）

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事19/10/2021
《神州經脈》多措並舉惟煤價漲勢未停　官員吹風降準滬指衝三千六
財經熱話19/10/2021
《契媽的話》「契媽」料TESLA維持高增長 生產力提升壓通脹
專訪19/10/2021
【專訪】陶冬：美國工資食品能源價格輪番飆，聯儲減購債難免（有片）
財經熱話19/10/2021
【體品股趁早走】安踏上季銷售增長放緩大行齊唱淡　專家：已炒夠
財經熱話19/10/2021
《大行的祝福》嗶哩嗶哩獲大摩唱好飆逾一成　否極泰來可跟進？
財經熱話19/10/2021
【理財通】中銀香港：今早已成功辦理首筆南向通及北向通交易
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金