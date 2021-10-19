《日入而息》跨境理財通服務今啟動，中國鐵塔首三季多賺１５％

《今天重點》

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中銀香港（０２３８８）成功為客戶開通首個北向通與南向通

帳戶；今早已成功辦理首筆南向通

及北向通交易

匯豐料初期客戶對「南向通」需求稍高於「北向通」

銀行界表示跨境理財通試點或「北熱南冷」，看好長期前景

傳恒大向合生創展出售恒大物業股權談判暫停

恒大售恒大．睿峰，傳成功轉讓予項目合夥股東

據報恒大地產已按時支付一筆境內債券利息

中國鐵塔（００７８８）首三季純利按年升１５﹒２％

國泰航空（００２９３）首９月載客量按年跌８９﹒４％，載

貨量跌５﹒５％

傳世茂服務（００８７３）折讓最多９﹒７５％配售逾１億股

，籌１６﹒９億元

林鄭：右手手肘骨部分崩了，料需兩至三周癒合

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《即日市況》

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恒指高收３７７點報２５７８７，科指升１９４點報６５１８

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《深滬股市》

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滬指收升０﹒７％未破三千六，數據走弱降準聲音漸大

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《美元匯價》

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歐元或上試１﹒１６８０╱１﹒１７１０阻力

歐元最新報１﹒１６５７╱５９，日圓最新報１１４﹒１７╱２０

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《公司業績》

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中海外（００６８８）首九個月經營溢利按年升１﹒５％，收入升２８％

中國鐵塔（００７８８）首三季純利按年升１５﹒２％

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《公司資訊》

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阿里巴巴（０９９８８）旗下阿里雲發布５納米伺服器晶片；

據報阿里報名參與紫光破產重整，擬至少５００萬人民幣接盤

；阿里張勇稱加大對基礎科研支持力度，青橙獎獎金提升至３

０００萬

佐丹奴（００７０９）第三季銷售額跌１１﹒６％，首三季升

８﹒５％

完美醫療（０１８３０）第二財季銷售合同按年升３４﹒３％

萬達商管獲批赴港ＩＰＯ，此前曾在Ａ股排隊六年

金斯瑞（０１５４８）非全資附屬公司公布研製劑初步臨床結

果

保泰表示融資主要用於香港市場，目前保障額達３８億元；保

泰獲三井領投逾２０００萬美元，永明金融加大策略投資

中電（００００２）延長轄下電動車充電站免費充電服務至明

年底

優庫資源（０２１１２）高院未有發出清盤令，下次清盤聆訊

於明年３月底舉行

國泰航空（００２９３）首９月載客量按年跌８９﹒４％，載

貨量跌５﹒５％

大新銀行（０２３５６）交稅「快應錢」稅貸年利率低至１﹒

０８％

海鑫集團（０１８５０）恢復公眾持股量

李澤楷旗下富衛美國上市恐觸礁，因ＳＥＣ憂受中國監管影響

和鉑醫藥（０２１４２）治療甲狀腺眼病藥物完成首名患者的

首次給藥

雷軍料小米汽車於２０２４年上半年正式量產

電視廣播（００５１１）就網民煽動他人向其客戶及藝員無差

別網絡欺凌報警

小鵬汽車（０９８６８）附屬購匯天Ａ系列優先股，涉７００

０萬美元

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《國企紅籌》

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中國電力（０２３８０）與碧水源科技簽訂戰略合作協議

中海石油化學（０３９８３）認購良中國銀行４億元人民幣結

構性存款產品

兗煤澳大利亞（０３６６８）第三季原煤產量按季升１０％

城建設計（０１５９９）第三季重要項目中標共３﹒５６億元

人民幣

國藥控股（０１０９９）第三季度純利按年跌６％至３﹒３億

元人民幣

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《神州民企》

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驢跡科技（０１７４５）主席臧偉仲擬增持股權

春立醫療（０１８５８）擬向集合資管計劃配發一成Ａ股

騰訊（００７００）公布掌紋識別專利，可提高掌紋識別準確

性

吉利旗下富豪汽車落實瑞典上市，集資約２９億美元

海通國際（００６６５）將推出第三隻主動管理形式的ＥＳＧ

基金

銀杏教育（０１８５１）與成都融創合作培養文旅業人才

特步（０１３６８）第三季主品牌內地零售銷售按年錄中雙位

數增長

匯鑫小貸（０１５７７）收購晉江匯鑫３３３０萬元股份，持

股量增至７２﹒５％

傳世茂服務（００８７３）折讓最多９﹒７５％配售逾１億股

，籌１６﹒９億元

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《中國要聞》

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上海將探索強制性金融機構環境信息披露試點

深交所李輝稱積極推動深市指數衍生品上市

上海推２０項舉措加快基礎研究發展

工信部表示確保工業經濟完成全年目標，為明年打好基礎

陳鳴波稱將從三個方面加快建設上海氫能產業創新高地

華潤燃氣邯鄲公司天然氣洩露，３名維修人員窒息死亡

期貨法草案二審，擬加強保證金安全存管監控

工信部公布撤銷車船稅減免車型目錄，理想ＯＮＥ在列

民航局表示積極支持深圳寶安國際機場提升國際樞紐能級

江西落地第五批國家集中採購藥品，平均降價５６％

第三季地產業ＧＤＰ跌１﹒６％，住宿餐飲增５﹒７％

人行１００億逆回購利率持平，單日零投放零回籠

助明星前女友鄭爽逃稅，張恒被罰３２２７萬元

上海證監局表示今年浦東上市公司發展取得新的進步

韓正稱推動「一帶一路」國家能源供給邁向更綠色發展

據報廣東省房協今開會討論提振市場，多家粵房企參加

長沙第二批土地出讓僅十宗地塊底價成交，涉資８８億

中國申請加入ＣＰＴＰＰ，前路漫漫挑戰多

標普表示中國發境外地方債將提升地方政府治理透明度

海航重組案明表決，據報有債權人向中紀委投訴盼叫停

寧德時代於宜春成立新能源科技公司，註冊資本２０億

字節跳動確認商業化團隊「撤城裁員」，稱屬正常業務調整

市監局等六部門表示支持民營企業參與全球競爭

上海中原表示上周上海新房成交反彈七成

傳監管指導房企和部分煤企發債，新債只可償舊債本金

內地擬開放更多服務行業，包括電信互聯網教育醫療等

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒２％，報１６９００﹒６７點

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《其他消息》

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潘曉穎母親邀約對質，保安局表示解決事件主導權在台灣

潘永祥稱倘政府收回部分漁塘作整體規劃及保育是好事

聶德權稱公務員團隊數量不重要，請對人最重要

陳帆稱北部都會區鐵路走線待定，公開招標有利造價

林鄭月娥跌倒手肘骨折留院一晚後，今早出院

「智方便」系統全面恢復服務

五中大生前年二號橋衝突暴動罪成，判監４年９個月至４年１

１個月

粵港澳合辦２０２５年全運會，霍震霆：爭取香港舉行開幕式

深股通額度全日用４０億元；滬股通額度全日用近３４億元，

陸股通淨流入３９億元

邱騰華向歐盟各國駐港貿易專員和商會闡述香港營商環境

海茵莊園料最快月內開價，首批涉不少於３１２伙

華坊料九龍塘廣播道７９號住宅地估值最多１４﹒５億

黃偉然被控製造爆炸品罪，下月９日在區域法院答辯

戴耀廷等３人涉選舉非法行為，押後四星期再訊

＃ＬＹＯＳ最快周內公布樓書，花園複式戶以招標推售

經絡按揭８月息率指數維持１﹒５８厘

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《大國博弈》

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報告指在歐中企逆勢發展，但歐盟營商環境評價兩連降

世貿組織將進行第八次對華貿易政策審議會議

中俄艦隊一同穿越津輕海峽，日方關注

中國８月減持美債２１３億，持倉創２０１０年來最低

英首相稱不拒絕中國投資，中國外交部冀與英務實合作

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《恒大困局》

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傳恒大向合生創展出售恒大物業股權談判暫停

恒大售恒大．睿峰，傳成功轉讓予項目合夥股東

據報恒大地產已按時支付一筆境內債券利息

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《理財通》

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中銀香港（０２３８８）成功為客戶開通首個北向通與南向通

帳戶；今早已成功辦理首筆南向通及北向通交易

人行表示業務落地一小時，１１５個「南向通」投資戶開立

信銀國際今啟動服務，料明年跨境客貢獻財管收入倍翻

光大證券表示跨境理財通投資限額及品種料有提升空間

匯豐料初期客戶對「南向通」需求稍高於「北向通」

大新銀行（０２３５６）推理財通南向通服務，提供２００種

產品

恒生（０００１１）與恒生中國推理跨境財通服務，提供逾１

４０種產品；恒生表丕香港和內地累計收到逾千名客戶對服務

感興趣

招商永隆銀行及招商銀行完成跨境理財通首筆業務

招行（０３９６８）受疫情影響，首批「北向通」客戶為存量

客戶

渣打香港料內地投資者對跨境投資需求將明顯增加

華僑永亨銀行夥平安銀行推出「跨境理財通」業務

銀行界表示跨境理財通試點或「北熱南冷」，看好長期前景

南洋商業銀行表示提供逾４００隻理財產品予客戶選擇

星展香港與郵儲銀行合作推跨境理財通業務

工銀亞洲順利完成首筆「北向通」及「南向通」交易

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《解決電荒》

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中國鋁主要產地廣西擬將冶煉商電價提高５０％

全國煤炭日產量創新高，動力煤主力價格續近飆９％

工信部表示堅決執行鋼鐵水泥等產能置換，配合有序用電

廣東表示加強海上風電、核電、保底清潔煤電等建設

秦皇島港與煤企聯合承諾，發布港口平艙指導價

國資委表示水電核電企業要「度電必爭」，積極提高供應

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《重拳監管》

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官媒評論表示應用程式解除外鏈屏蔽，不能光靠企業自糾

工信部表示對民生服務類ＡＰＰ專項檢查，１４款已下架

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《新冠肺炎》

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本港新增２宗確診，一名患者已接種兩劑疫苗

北京豐台通報１宗陽性個案，屬上海夫婦二代傳播

廣東表示國慶假期以來外省返粵人員４８小時內核酸檢測

３６歲男子因違反強制檢疫令被判監１０天

澳門表示今午起經珠澳口岸入境珠海毋須隔離

酒店業主聯會李漢城料新一輪檢疫酒店增２０００房間

國藥表示進一步擴大與希臘在新冠疫苗等領域合作

聶德權稱疫苗供應足以應付第三針，冀鼓勵長者接種

第六輪檢疫酒店涵蓋４０間酒店，提供１﹒１５萬房間

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