《油金掠影》取暖需求擔憂提高，油價上升，債息率升限制金價升幅

《經濟通通訊社２０日專訊》北半球氣溫漸降，市場擔憂中國在取暖供電上能否滿足需求，

油價微升。布蘭特期油升０﹒７５元（美元﹒下同）或０﹒８％，收報每桶８５﹒０８元；紐約

期油漲０﹒６％或收報每桶８２﹒９６元。

市場預期，北半球進入冬季，油、煤、天然氣等將因取暖需求而維持高企。另外亦有分析師

預計，燃料需求緊張狀況將延續到２０２２年大部分時間，到明年第四季，原油供應才會僅僅趕

上需求。

《路透》初步調查估計，上周美國原油庫存可能增加，而餾分油和汽油庫存預計將下降。



＊財報季表現理想，料加快聯儲局縮減買債＊



美元走弱一度推高金價逾１％，惟美股受個別公司業績理想造好，十年國債孳息率觸及６月

初以來最高，金價升勢受壓。現貨金一度飆升１﹒２％，最終收報每盎司１７６９﹒９４元，升

０﹒３％。１２月紐約期金同升０﹒３％，收報每盎司１７７０﹒５元。

美股財報季各大公司業績亮眼，令市場越發推斷聯儲局將很快開始縮減資產購買計劃。

其餘貴金屬方面，白銀抽升２﹒７％報每盎司２３﹒８元，鉑金漲升０﹒６％報每盎司

１０４１﹒５元，鈀金反彈４﹒２％報２１００﹒１５美元。（ｈｃ）

