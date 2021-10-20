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即市新聞

20/10/2021 07:54

《油金掠影》取暖需求擔憂提高，油價上升，債息率升限制金價升幅

　　《經濟通通訊社２０日專訊》北半球氣溫漸降，市場擔憂中國在取暖供電上能否滿足需求，
油價微升。布蘭特期油升０﹒７５元（美元﹒下同）或０﹒８％，收報每桶８５﹒０８元；紐約
期油漲０﹒６％或收報每桶８２﹒９６元。
　　市場預期，北半球進入冬季，油、煤、天然氣等將因取暖需求而維持高企。另外亦有分析師
預計，燃料需求緊張狀況將延續到２０２２年大部分時間，到明年第四季，原油供應才會僅僅趕
上需求。
　　《路透》初步調查估計，上周美國原油庫存可能增加，而餾分油和汽油庫存預計將下降。

＊財報季表現理想，料加快聯儲局縮減買債＊

　　美元走弱一度推高金價逾１％，惟美股受個別公司業績理想造好，十年國債孳息率觸及６月
初以來最高，金價升勢受壓。現貨金一度飆升１﹒２％，最終收報每盎司１７６９﹒９４元，升
０﹒３％。１２月紐約期金同升０﹒３％，收報每盎司１７７０﹒５元。
　　美股財報季各大公司業績亮眼，令市場越發推斷聯儲局將很快開始縮減資產購買計劃。
　　其餘貴金屬方面，白銀抽升２﹒７％報每盎司２３﹒８元，鉑金漲升０﹒６％報每盎司
１０４１﹒５元，鈀金反彈４﹒２％報２１００﹒１５美元。（ｈｃ）

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