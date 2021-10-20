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20/10/2021 08:13

《神州民企》世茂服務折讓近一成配股，淨籌逾１７億元併購及擴展

　　《經濟通通訊社２０日專訊》世茂服務（００８７３）公布以先舊後新方式配售１﹒１５億
股，佔擴大股本４﹒３４％，每股作價１５﹒１８元，比上日收市價折讓９﹒７５％，集資淨額
１７﹒３４９億元，用於潛在併購、業務擴展、一般營運資金及一般企業用途。
　　　交易完成後，控股股東許榮茂持股由６７﹒６９％攤薄至６０﹒３９％。（ｍｈ）

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