《神州民企》世茂服務折讓近一成配股，淨籌逾１７億元併購及擴展

《經濟通通訊社２０日專訊》世茂服務（００８７３）公布以先舊後新方式配售１﹒１５億

股，佔擴大股本４﹒３４％，每股作價１５﹒１８元，比上日收市價折讓９﹒７５％，集資淨額

１７﹒３４９億元，用於潛在併購、業務擴展、一般營運資金及一般企業用途。

交易完成後，控股股東許榮茂持股由６７﹒６９％攤薄至６０﹒３９％。（ｍｈ）

