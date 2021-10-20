中教控股（０８３９）折讓逾９％配股，集資１１﹒７億元併購備用

《經濟通通訊社２０日專訊》中教控股（００８３９）公布配售７８００萬股，佔擴大股本
３﹒２６％，當中３９００萬股以先舊後新方式配售。股份配售價為每股１５﹒１元，較上日收
市價折讓９﹒３６％，集資淨額約１１﹒７億元，用作現代職業教育領域的潛在併購項目。（ｗ
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