《盤後部署》ＡＴＭ各成交破百億元，科技股轉勢有望領升恒指

《經濟通通訊社２０日專訊》美股業績期表現理想，帶動隔晚股市造好，首隻比特幣期貨Ｅ

ＴＦ新上市亦收高。港股今日亦高開２８６點，科技股表現強勢，ＡＴＭ三股裂口高開之餘，全

日成交均破百億，其中阿里巴巴（０９９８８）升超過６％，為恒指貢獻逾１３０點升幅；同系

阿里健康（００２４１）升一成三為最佳表現藍籌。恒指除上午早段曾稍為收窄外，全日升勢未

改，最終收報２６１３６，升３４８點或１﹒３５％，主板成交１５６５﹒９２億元。恆生中國

企業指數報９２７６，升１４０點或１﹒５４％。恆生科技指數報６６９１，升１７２點或２﹒

６５％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３５８７，跌６點或跌０﹒１７％，成交４５０４﹒８３億元人

民幣。深證成份指數報１４４５２，跌４７點或跌０﹒３３％，成交２６８４﹒６３億元人民幣

。



＊科指跑贏恒指，資源板塊將受壓＊



早前表現弱勢的科技股，近期狀態回勇，在之前稍為支撐大市的內房板塊較弱之下，仍然能

領升恒指。ＡＴＭ當中阿里巴巴最為強勢，１０月初起計至今已升超過兩成，月線圖上終止三連

跌之餘，亦已收復９月跌幅。加上國家主席習近平要求推動軟件產業「做大做強」，為科技股後

市提供巨大動力。此外科指日線圖上，十天線已突破廿天線水平，形成利好訊息，近日亦漸漸跑

贏恒指，故短期內科技股看高一線。

其餘板塊方面，早前造好的資源板塊，包括石油股及煤炭股等，受中央限制煤價措施影響，

後市會較為受壓。而新能源車板塊受銷量提升及業務理想刺激下，股價亦較有支持。

大市方面，明日宜觀望大市能否繼續升勢突破９月高位約２６５００，若未能突破則仍需於

２５０００至２６０００之間整固。（ｈｃ）

